Тошич рассказал, как Слуцкий послал его матом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил случай с главным тренером Леонидом Слуцким во время матча.

– Слуцкий отправлял Дзагоева в дубль. Вас он как-то штрафовал?

– Помню этот случай с Дзагой. Вроде матч в Кубке, его меняют на Хонду, а он грубо отвечает тренеру. Алана оштрафовали и отравили в дубль, но это быстро закончилось. У Дзаги такой характер. А со мной как раз был тот момент на сборах, мы быстро его решили. Играли какую-то товарищескую игру, и Викторович мне постоянно подсказывал: «Тоша лево, Тоша право, отдай туда, отдай сюда». Всe потому, что я играл слева и был к нему самым ближним.

В какой-то момент я к нему повернулся и сказал: «Викторович, может, мне не играть?» А он: «Иди ***, я тебя оштрафую». После игры я извинился, был неправ. В итоге он меня не оштрафовал, да и вообще за всe время такого не было.

Тошич был в ЦСКА в 2010-2017 годах.

За команду он провел 182 матча в РПЛ, забил 37 голов.

В этом году Зоран завершил карьеру.

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