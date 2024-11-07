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    • Карпин прокомментировал список игроков на матчи с Брунеем и Сирией

    Карпин прокомментировал список игроков на матчи с Брунеем и Сирией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил заявку на ноябрьский сбор.

    • 15 ноября Россия в Краснодаре примет Бруней.
    • 19 ноября состоится игра с Сирией в Волгограде.
    • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

    – На сбор вызвано 29 футболистов. Команда сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией?

    – Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной.

    – В составе три игрока из «Краснодара» – будет ли у них какое-то преимущество при выборе состава на матч с Брунеем?

    – Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем.

    – Почему в окончательном списке нет Александра Головина?

    – Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.

    – Вызван Алексей Миранчук, который в ночь с 9-е на 10-е ноября должен сыграть в США против клуба Лионеля Месси – успеет ли он приехать и восстановится к матчам?

    – У нас сбор до 19-го ноября. Он сыграет 10-го числа, и числа 12-го прибудет в расположение сборной. До игры с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться.

    – Из расширенного списка в окончательный не попали футболисты, которые постоянно играют в своих клубах и выглядят достойными кандидатами в национальную команду – Литвинов, Сильянов, Сергеев и другие – почему они не вызваны в сборную?

    – Практически все эти игроки имеют определенные проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РФС

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    07.11.2024 17:42
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
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    Вот фиолетово всем на этот список и на две эти игры. Мучать МИРАНЧУКА такими перелетами ради НИКЧЕМНЫХ матчей это совсем бред. Валера, ты СОВСЕМ СБРЕНДИЛ? Тебе НАПЛЕВАТЬ на Миранчука и на его состояние. Тебе лишь бы бабло свое в сборной хоть как то поравдать...((((((((((((((((((((
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