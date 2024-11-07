Стало известно, за что Литвинова удалили в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал объяснение удаления спартаковца Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Литвинов получил красную карточку за агрессию.

Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.

Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

«Мы начали обсуждение с заявления «Спаратка» об отмене красной карточки Руслана Литвинова. Мы отправили все документы в ЭСК РФС.

ЭСК РФС сделал следующее решение: «Судья Сухой правильно удалили Литвинова. Игрок совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим агрессивным толчков этой же рукой в лицо игрока ЦСКА Роши».

Мы сегодня получили данное заключение сегодня. КДК РФС отказал «Спартаку» в заявление по отмене красной карточки Литвинову», – сказал Григорьянц.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE