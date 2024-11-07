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    Стало известно, за что Литвинова удалили в матче с ЦСКА

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал объяснение удаления спартаковца Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    • Литвинов получил красную карточку за агрессию.
    • Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.
    • Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

    «Мы начали обсуждение с заявления «Спаратка» об отмене красной карточки Руслана Литвинова. Мы отправили все документы в ЭСК РФС.

    ЭСК РФС сделал следующее решение: «Судья Сухой правильно удалили Литвинова. Игрок совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим агрессивным толчков этой же рукой в лицо игрока ЦСКА Роши».

    Мы сегодня получили данное заключение сегодня. КДК РФС отказал «Спартаку» в заявление по отмене красной карточки Литвинову», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 17:03
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    Комментарии (6)
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    1730989629
    НЕгодник...
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    NewLife
    1730990244
    "Судья Сухой правильно удалил Литвинова" И тут, как обычно, вранье - Литвинова удалил не Сухой, а карась. Не надо говорить, что убийца палец, нажавший курок, а не человек.
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    TIMOTHY
    1730995132
    Литвинова до конца сезона удалять надо за такие хитрожопости гнилые
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    АЛЕКС 58
    1731037216
    Свиням установку дают провоцировать соперника? Соболь,Промес,Литвинов.....грязная команда
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