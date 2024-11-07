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    • Газзаев назвал человека, которого КДК должен был дисквалифицировать помимо Виллиана Роши и Литвинова

    Газзаев назвал человека, которого КДК должен был дисквалифицировать помимо Виллиана Роши и Литвинова

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на дисквалификации Виллиана Роши и Руслана Литвинова.

    • Игроки по итогам драки в матче 14-го тура ЦСКА – «Спартак» (0:2) наказаны 3 и 2 матчами дисквалификации соответственно.
    • В поле судил Алексей Сухой.
    • ЭСК согласился с решениями арбитра.

    «Если в КДК приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранeн арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довeл еe до стыков, массовых драк.

    Получается, он не справился со своей обязанностью, которая заключается в том, чтобы регулировать игру, провести хороший матч, судить чeтко и не допускать подобных ситуаций», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2024 16:54
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1730989307
    Ему выписали премию,из собранных штрафов от ЦСКА и "Спартака". "Жена цезаря вне подозрений","с СК выдачи нет",-как кому нравится.
    Ответить
    NewLife
    1730990628
    Клоунада ! Обоссысь хоть сто раз - все равно Сухой.)
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    erybov1965
    1730991253
    Полностью согласен,провокация была прежде всего со стороны Сухого.Плохо,что Роша не попал.
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    ...уефан
    1730991452
    ...ноздри рвати и на кол сухой сажати)...
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    andr45
    1730993152
    Сухой - не виноват! Он действовал по инструкции, предписывающей поощрять грубость в отношении игроков «Спартака», особенно Барко и Угальде, вплоть до нанесения травмы. При этом инструкция гарантирует индульгенцию решале)
    Ответить
    Cleaner
    1730993359
    Карасева и Сухого отстранить от судейства и направить на курсы повышения квалификации. Потому как со своей работой в последних играх они не справляются совсем! Превращают футбол в бои без правил!!!...(((
    Ответить
    TIMOTHY
    1730996162
    Всем известно что и депутаты и министры за Спартак! Иначе давно бы впердиве корячился за свои печеньки и прочие делишки с судьями
    Ответить
    TIMOTHY
    1730996204
    И здесь в подтексте чувствуется наезд со стороны спартака и депутатов в сторону судейского корпуса! Известный спартаковский трюк за все года сработает и сейчас!
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    Борис34684
    1731024852
    С этим нельзя не согласится.
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