Газзаев назвал человека, которого КДК должен был дисквалифицировать помимо Виллиана Роши и Литвинова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на дисквалификации Виллиана Роши и Руслана Литвинова.

Игроки по итогам драки в матче 14-го тура ЦСКА – «Спартак» (0:2) наказаны 3 и 2 матчами дисквалификации соответственно.

В поле судил Алексей Сухой.

ЭСК согласился с решениями арбитра.

«Если в КДК приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранeн арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довeл еe до стыков, массовых драк.

Получается, он не справился со своей обязанностью, которая заключается в том, чтобы регулировать игру, провести хороший матч, судить чeтко и не допускать подобных ситуаций», – сказал Газзаев.

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