Колосков объяснил дисквалификацию Литвинова: «Руслан начал всю эту заваруху»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.

Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

«Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо – это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка.

Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», – сказал Колосков.

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