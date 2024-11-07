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    • Колосков объяснил дисквалификацию Литвинова: «Руслан начал всю эту заваруху»

    Колосков объяснил дисквалификацию Литвинова: «Руслан начал всю эту заваруху»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

    • Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).
    • Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.
    • Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

    «Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо – это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка.

    Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», – сказал Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 17:14
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    Комментарии (16)
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    Интерес
    1730989583
    Это видели все,кроме отдельных спартачей,сразу начинающих нанизывать на свою "шпагу"(скорее-шампур) другие спорные эпизоды матча,и даже исторические ретроспективы в ход идут.Мол,в 1972 году...далее по тексту личной фантазии и знания предмета.
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    NewLife
    1730989686
    Ты какой мультфильм смотрел ?)))
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    erybov1965
    1730990347
    А ничего,что началом было - два подряд грубых нарушения со стороны футболистов ЦСКА,а арбитр должным образом не отреагировал.Вот и пошел "замес".
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    andr45
    1730991823
    «Роша не думал никого трогать. » Только схватил Умярова за горло и по-дружески стал душить, мразь слепая
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    Cleaner
    1730993143
    Все по делу. Члены ЭСК прислушались к моему мнению и дали игрокам точно такое наказание, какое я и просил.
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    Питерский князь
    1730994023
    Стыдно за срамтаГ.
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    шахта Заполярная
    1730994225
    Чудик ты с самого начала видео посмотри. Роша подошел к Литвинову я взял его за горло. Так кто провокатор то. Литвинов ни кого не бил, а получил два матча дисквы, о роша кулаками махал и судью строил, и на один матч больше, охренеть справедливое кдк. А этого загорелого, что в аренде из Сочи почему не рассмотрели, он что по голове гладил. Сколько интересно стоит справедливое наказание.
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    TIMOTHY
    1730994816
    Спартачи у секты как всегда ни при чём)) Промес не наркобарыга,литвинов не провокатор и не сволочь итд....одним словом секта
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1731000221
    Мало дали провокатору Литвинову. Гыгыгы
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    Борис34684
    1731024599
    Ну вот все таки нашёлся человек не предвзято оценивая ситуацию.
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