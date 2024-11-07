КДК оштрафовал «Спартак» по итогам матча с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 14-го тура РПЛ (0:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. В повестке также было неспортивное поведение ЦСКА, два удаления, и «Спартака», удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и одного официального лица клуба. Обе команды оштрафованы на 100 тысяч.

Рассмотрели выход за пределы техзоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо. У Сакича штраф 30 тысяч, 4 нарушение в сезоне. У Сассо это первое нарушение, штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Также дисквалификацию получили футболисты: Виллиан Роша из ЦСКА (3 матча) и Руслан Литвинов из «Спартака» (2 матча).

Игроков наказали за агрессию.

Оспорить дисквалификации меньше 4 матчей нельзя.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE