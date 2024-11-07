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    КДК оштрафовал «Спартак» по итогам матча с ЦСКА

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 14-го тура РПЛ (0:2).

    «Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. В повестке также было неспортивное поведение ЦСКА, два удаления, и «Спартака», удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и одного официального лица клуба. Обе команды оштрафованы на 100 тысяч.

    Рассмотрели выход за пределы техзоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо. У Сакича штраф 30 тысяч, 4 нарушение в сезоне. У Сассо это первое нарушение, штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • Также дисквалификацию получили футболисты: Виллиан Роша из ЦСКА (3 матча) и Руслан Литвинов из «Спартака» (2 матча).
    • Игроков наказали за агрессию.
    • Оспорить дисквалификации меньше 4 матчей нельзя.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 18:10
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1730992419
    290 тысяч...Есть с чего премии,по итогам года ,выписывать.Хотя,290 тысяч-это для нас деньги.
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    Борис34684
    1731022587
    Для кдка этот матч как манна небесная.
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