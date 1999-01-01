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Изидор – о Головине: «Скромный парень и необычайный игрок. Лучший на тренировках»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о бывшем одноклубнике по «Монако» Александре Головине.

«Мы пришли в одной время – лето 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть «Бензема».

Как зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках», — сказал Изидор.

  • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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