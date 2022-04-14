Лига Европы. «Аталанта» вылетела от «Лейпцига», Миранчук вышел на замену во втором тайме

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.
Победу немецкой команде принес дубль Кристофера Нкунку.
Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу в запасе, на замену он вышел на 70-й минуте.
«РБ Лейпциг» по сумме двух встреч прошел в 1/2 финала ЛЕ.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи
Аталанта (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Нкунку, 18; 0:2 – Нкунку, 87 (с пенальти).
Первый матч – 1:1.
Источник: «Бомбардир»