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Лига Европы. «Аталанта» вылетела от «Лейпцига», Миранчук вышел на замену во втором тайме

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Победу немецкой команде принес дубль Кристофера Нкунку.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу в запасе, на замену он вышел на 70-й минуте.

«РБ Лейпциг» по сумме двух встреч прошел в 1/2 финала ЛЕ.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Аталанта (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нкунку, 18; 0:2 – Нкунку, 87 (с пенальти).

Первый матч – 1:1.

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Источник: «Бомбардир»

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