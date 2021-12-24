Семин: «Из российских вратарей ярче всех сейчас играет Хайкин»

И чтож его никто не покупает??? Значит стабильности не хватает???
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о российских вратарях.
«Чтобы называть лучшего вратаря в РПЛ, нужно подождать конца сезона, рано делать выводы.
А так, ярче всех из российских вратарей на сегодняшний день играет Хайкин из «Буде-Глимта».
Как мне игра Худякова? Подождем конца сезона – оценим», – сказал Семин.
- В этом сезоне 26-летний Хайкин пропустил 22 гола в 20 матчах.
- В ворота 18-летнего Худякова забили 26 мячей в 14 играх.