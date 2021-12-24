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Семин: «Из российских вратарей ярче всех сейчас играет Хайкин»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о российских вратарях.

«Чтобы называть лучшего вратаря в РПЛ, нужно подождать конца сезона, рано делать выводы.

А так, ярче всех из российских вратарей на сегодняшний день играет Хайкин из «Буде-Глимта».

Как мне игра Худякова? Подождем конца сезона – оценим», – сказал Семин.

  • В этом сезоне 26-летний Хайкин пропустил 22 гола в 20 матчах.
  • В ворота 18-летнего Худякова забили 26 мячей в 14 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +61808

    portero 19 минут назад

    И чтож его никто не покупает??? Значит стабильности не хватает???

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