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Кангва дисквалифицирован на два матча за фразу «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва на два матча за оскорбление арбитра Владислава Безбородова, работавшего на игре 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

  • Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

«Мы установили, что интервью Кангва давал сразу после матча. По видеозаписи видели, что интервью было на стадионе. КДК это дело принял к своему исполнению.

Кангва вместе с переводчиком участвовали по конференц-связи, был и начальник команды. Прослушали запись с переводом на русский язык, послушали игрока. Он принeс извинения, сказав, что он говорил такие слова. Все было сказано на эмоциях. Но перед судьeй Кангва не извинялся.

КДК принял следующее решение – за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тысяч рублей.

У игрока имелась автоматическая дисквалификация. Два матча наказания – без учeта автоматической дисквалификации», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:56
Комментарии9
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  • ...
    Рейтинг: +556

    Янвapь 69 20 минут назад

    С Кангвой понятно, а когда Безбородов наконец-то составит компанию Вилкову ?

    0
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    Рейтинг: +61805

    portero 1 час назад

    Правильно, зачем ему перед "говном" извиняться...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2034

    serglider 2 часа назад

    Вот умеют наши формулировать так, что хрен проссышь на сколько игр, в итоге, дисквалифицирован Кангва, на две путем поглощения автоматической дисквалификации и дисквалификации в адрес арбитра или четыре, путем суммирования этих двух наказаний?

    2
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  • ...
    Рейтинг: +15345

    Cleaner 2 часа назад

    За правду Кангва пострадал...(((

    4
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    ...
    Рейтинг: +1849

    Romio-xxx > Cleaner 1 час назад

    Вот ты же явно видел либо матч,либо обзор.И знаешь,что он пострадал чисто из-за своих действий на поле и из-за языка вне поля!Нахрена ты здесь обстановку обостряешь?Рейтинг себе поднять?Грош тебе цена тогда!

    2
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    Рейтинг: +15345

    Cleaner > Romio-xxx 42 минуты назад

    Я смотрел первый тайм. И именно из-за СУДЬИ не стал смотреть тайм второй. Полностью поддерживаю данное Кангвой определение судьи как "дерьмо".
    Пишите о футболе, не комментируйте комментаторов. Есть что сказать по игре, говорите, нечего сказать, не пиарьтесь на фоне тех, кому есть что сказать народу...(

    0
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    Рейтинг: +1997

    B.G. > Romio-xxx 32 минуты назад

    Не отвечай ему и не пиши, человек смотрел 1 тайм, и за что кангва вторую ЖК получил, он типа не видел и не знает. Короче, пустозвон ...

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    Рейтинг: +1849

    Romio-xxx > B.G. 23 минуты назад

    Полностью согласен.

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    Рейтинг: +1849

    Romio-xxx > Cleaner 18 минут назад

    "...не пиарьтесь на фоне тех, кому есть что сказать народу..."...Вот вы сами и ответили.Народ видел,народ слышал.Наказание справедливое получил.Тема закрыта.

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