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  • Кангва дисквалифицирован на два матча за фразу «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

Кангва дисквалифицирован на два матча за фразу «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

14 апреля 2022, 16:56
10

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва на два матча за оскорбление арбитра Владислава Безбородова, работавшего на игре 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

  • Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

«Мы установили, что интервью Кангва давал сразу после матча. По видеозаписи видели, что интервью было на стадионе. КДК это дело принял к своему исполнению.

Кангва вместе с переводчиком участвовали по конференц-связи, был и начальник команды. Прослушали запись с переводом на русский язык, послушали игрока. Он принeс извинения, сказав, что он говорил такие слова. Все было сказано на эмоциях. Но перед судьeй Кангва не извинялся.

КДК принял следующее решение – за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тысяч рублей.

У игрока имелась автоматическая дисквалификация. Два матча наказания – без учeта автоматической дисквалификации», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Кангва Кингс Безбородов Владислав
Комментарии (10)
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serglider
1649945197
Вот умеют наши формулировать так, что хрен проссышь на сколько игр, в итоге, дисквалифицирован Кангва, на две путем поглощения автоматической дисквалификации и дисквалификации в адрес арбитра или четыре, путем суммирования этих двух наказаний?
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portero
1649947250
Правильно, зачем ему перед "говном" извиняться...
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_Marqella_
1649958048
То есть когда ,все ***** друг друга поливают,это не считается?? Не справедливое наказание...
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balam
1649959309
только дуэль...
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