Кангва дисквалифицирован на два матча за фразу «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва на два матча за оскорбление арбитра Владислава Безбородова, работавшего на игре 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».

Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

«Мы установили, что интервью Кангва давал сразу после матча. По видеозаписи видели, что интервью было на стадионе. КДК это дело принял к своему исполнению.

Кангва вместе с переводчиком участвовали по конференц-связи, был и начальник команды. Прослушали запись с переводом на русский язык, послушали игрока. Он принeс извинения, сказав, что он говорил такие слова. Все было сказано на эмоциях. Но перед судьeй Кангва не извинялся.

КДК принял следующее решение – за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тысяч рублей.

У игрока имелась автоматическая дисквалификация. Два матча наказания – без учeта автоматической дисквалификации», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.