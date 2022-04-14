Семак – о тренировках на «Газпром Арене»: «На базе «Зенита» поля в гораздо худшем состоянии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда не тренируется на базе.

– Мы вновь встречаемся на стадионе, а не на базе. Почему вновь открытая тренировка проходит на «Газпром Арене»?

– Качество поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь.

Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь всe [устроено] – отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть.