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Семак – о тренировках на «Газпром Арене»: «На базе «Зенита» поля в гораздо худшем состоянии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда не тренируется на базе.

– Мы вновь встречаемся на стадионе, а не на базе. Почему вновь открытая тренировка проходит на «Газпром Арене»?

– Качество поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь.

Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь всe [устроено] – отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9999

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Задававший вопрос , глупый или как ???
    Где лучше , при темп 16-20 при закрытой крыше или в 2-4 в слякоть и на снегу ?
    Дичь. Страна дураков !

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