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Хави: «Барселона» обязана победить «Айнтрахт». Никаких оправданий быть не может»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу.

Никаких оправданий быть не может. Мы – «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», – сказал Хави.

  • «Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в Германии.
  • Ответный матч состоится завтра, 14 апреля, на «Камп Ноу».

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +45

    Pavluchenko09 1 час назад

    Бавария тоже была обязанна побеждать но нет

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    Рейтинг: +45

    Pavluchenko09 1 час назад

    Барселона обязана закрытся навсегда м прикратить свое существование

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