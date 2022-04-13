Хави: «Барселона» обязана победить «Айнтрахт». Никаких оправданий быть не может»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу.

Никаких оправданий быть не может. Мы – «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», – сказал Хави.