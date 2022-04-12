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Караваев перенес операцию на бедре. Он выбыл на 3-4 месяца

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перенес операцию на бедре.

«Медицинская процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Ориентировочный срок восстановления футболиста составит 3-4 месяца», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Караваев в этом сезоне сделал 4 голевые передачи в 24 матчах за «Зенит».
  • Из-за травмы он не играет с 19 марта.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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12.04.2022 22:48
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