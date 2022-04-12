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  • Быстров: «Задача спорта – объединение людей. Футбол должен оставаться вне политики»

Быстров: «Задача спорта – объединение людей. Футбол должен оставаться вне политики»

12 апреля 2022, 19:28
5

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

«Конечно, если нашу страну лишат еврокубков, то от этого прежде всего пострадают простые болельщики. Первая задача спорта – объединение людей. Все-таки футбол и вообще спорт должны оставаться вне политики.

Надеюсь, что наши футбольные власти смогут защитить наших спортсменов в спортивном арбитражном суде и российские клубы в следующем сезоне сыграют в еврокубках», — сказал Быстров.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
  • Россия подала апелляцию на эти решения в CAS.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Быстров Владимир
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