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Быстров: «Задача спорта – объединение людей. Футбол должен оставаться вне политики»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

«Конечно, если нашу страну лишат еврокубков, то от этого прежде всего пострадают простые болельщики. Первая задача спорта – объединение людей. Все-таки футбол и вообще спорт должны оставаться вне политики.

Надеюсь, что наши футбольные власти смогут защитить наших спортсменов в спортивном арбитражном суде и российские клубы в следующем сезоне сыграют в еврокубках», — сказал Быстров.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
  • Россия подала апелляцию на эти решения в CAS.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +13536

    Barmaleushka 2 часа назад

    Даже поросёнок это понимает , а еврорейх и их заокеанские "подсказчики" не в дугу и не в ту-ю . Хотя конечно же они всё осознают , но за "базар" ответить не хотят .

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 2 часа назад

    Футбол должен оставаться вне политики»=====Вовка все это было до 24.02....Но кое кто решил напасть на другую страну...Танки, взрывы, смерть людей...(((
    О чем ты Вовка ?

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    Рейтинг: +1468

    Vitaga > Имя на сайте 2 часа назад

    ага а до того 8 лет бомбили свою страну своих же бывших сограждан и всё было норм. и что так можно было?

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Vitaga 2 часа назад

    бомбили свою страну======Украина сепаратистов бомбила.В России тоже были свои сепаратисты.Россия своих сепаратистов тоже бомбила...Помнишь кто это ?

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    Рейтинг: +2344

    baden69 > Имя на сайте 1 час назад

    Сепаратист - это ты! Российские войска уничтожают нацистов и бендеровцев, а по мирному населению бьют "Азов" и ВСУ.
    Против Украины никто ничего не имеет. Не Россия учит детей с малолетства, с детского сада и школы уничтожать славянский соседний народ.

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > baden69 1 час назад

    по мирному населению бьют "Азов" и ВСУ.==========Еще один zомбиупоротый...Вам дабл.й.е.пам какую хрень не пихай, вы дауны верите...Смешно и печально.Печально, что у вас нет СВОЕГО ума..Вдобавок и КРИТИЧЕСКОГО....Хотя за 15 лет соловьев свой помет в башку каждого внес.)))

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    Рейтинг: +2344

    baden69 > Имя на сайте 1 час назад

    Я слишком долго живу, чтобы бездоказательно верить во всякую хрень и имя свое не прячу, т.к. я ZА ПРАVДУ! А ты трус или оболваненный! Привет клоуну-президенту зе..ленскому

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > baden69 1 час назад

    Я слишком долго живу===1969 год рождения ? Дааа, для такого возраста пора бы наконец думать своими мозгами...Хотя если их и раньше не было, то и думать то нечем...Да ты не переживай, без мозгов и постарше тебя хватает.Приучили их что вместо них думать будет коммунистическая партия и советское правительство.)))

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