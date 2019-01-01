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«Наполи» согласовал контракт с Хвичей. Он начнет играть в Италии со следующего сезона

Полузащитник батумского «Динaмо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал все условия контракта с экс-игроком «Рубина». Хвича начнет выступать за «Наполи» со следующего сезона.

Клуб из Неаполя также подпишет защитника «Хетафе» и сборной Уругвая Матиаса Оливера.

Сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Хвичу 8 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • 24 марта хавбек перешел в «Динaмо» из Батуми.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии3
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    Рейтинг: +892

    jek718875 4 часа назад

    КОКОРИН тоже переходил чтоб играть и от такой игры протёр десяток трусов

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    Рейтинг: +15319

    Cleaner 5 часов назад

    Хвича - грузинский КОКОРИН! Поржем над ИТАЛЬЯШКАМИ...)))

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    Рейтинг: +13550

    Skull_Boy 5 часов назад

    Вот она татарская жаба, где 10 млн было мало, а теперь сосите Х-Й

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