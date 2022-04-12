«Наполи» согласовал контракт с Хвичей. Он начнет играть в Италии со следующего сезона

Полузащитник батумского «Динaмо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал все условия контракта с экс-игроком «Рубина». Хвича начнет выступать за «Наполи» со следующего сезона.

Клуб из Неаполя также подпишет защитника «Хетафе» и сборной Уругвая Матиаса Оливера.

Сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Хвичу 8 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.