Семин: «У Хайкина есть интересное предложение из МЛС»

будь глимт палыч
тьфу ты будь здоров
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.
«Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будe-Глимт» по-прежнему борется за победу в ЛК.
Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. Но сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», – сказал Семин.
- Хайкин провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 22 гола.
- В ноябре его впервые вызвали в сборную России.