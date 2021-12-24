Семин: «У Хайкина есть интересное предложение из МЛС»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.

«Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будe-Глимт» по-прежнему борется за победу в ЛК.

Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. Но сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», – сказал Семин.