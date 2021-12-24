Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

Семин: «У Хайкина есть интересное предложение из МЛС»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.

«Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будe-Глимт» по-прежнему борется за победу в ЛК.

Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. Но сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», – сказал Семин.

  • Хайкин провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 22 гола.
  • В ноябре его впервые вызвали в сборную России.

Новости по теме
Семин: «Ни один вратарь Европы не сравнится с Хайкиным в игре ногами» 2
Миранчук и Хайкин – последние российские футболисты, оставшиеся в еврокубках 1
Хайкин: «Скучаю по английскому футболу. Попасть туда – моя цель» 2
Источник: RT

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:06
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1223

    Беспонтий 2 часа назад

    будь глимт палыч
    тьфу ты будь здоров

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11