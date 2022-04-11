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  • Главные новости дня. Головин сделал ассист за «Монако», сборная России может сыграть с Ираном

Главные новости дня. Головин сделал ассист за «Монако», сборная России может сыграть с Ираном

11 апреля 2022, 00:05

Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом

Сборные России и Ирана планируют сыграть в июне товарищеский матч

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Источник: «Бомбардир»
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