Главные новости дня. Головин сделал ассист за «Монако», сборная России может сыграть с Ираном

Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом

Сборные России и Ирана планируют сыграть в июне товарищеский матч

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за три месяца

Головин сделал результативную передачу за «Монако»

«Спартак» разгромил тульский «Арсенал», Николсон сделал дубль

Кангва назвал арбитра Безбородова дерьмом

«Ростов» разгромил «Локо», Тикнизян удалился в третий раз за сезон

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2) в главном матче сезона АПЛ

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У тульского «Арсенала» финансовые проблемы