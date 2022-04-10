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РПЛ. «Ростов» разгромил «Локомотив» – 4:1

«Ростов» дома крупно обыграл «Локомотив» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. У «Локо» единственный мяч на счету Вильсона Изидора.

«Локомотив» с 36-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил Наир Тикнизян.

«Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в таблице. «Локо» занимает шестую строчку (37 очков).

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Осипенко, 43; 3:0 – Полоз, 61; 4:0 – Комличенко, 70 (с пенальти); 4:1 – Изидор, 81 (с пенальти).

Удаления: нет – Тикнизян, 36.

Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин (Поярков, 86), Байрамян, Тугарев (Селява, 60), Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Полоз, Комличенко (Соу, 86).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Тикнизян, Петров (Рыбус, 42), Бека Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), Изидор.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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10.04.2022 21:28
Комментарии37
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    Рейтинг: -109

    diamondfan 5 часов назад

    Карпина в Барсу!

    0
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    Рейтинг: +8320

    GoLenaStop 6 часов назад

    ВСЕМ болелам - хорошего футбола.
    Всем нашим командам - честной игры.
    Берегите друг друга.
    С уважением

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +19108

    Аvenger 7 часов назад

    ОТМАЗКА.
    Добирались на паровозе РЖД, Некомфортно, вот и проиграли.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12116

    playsh > Аvenger 7 часов назад

    Яйца растрясли?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22147

    JTherry 8 часов назад

    Ростов и Валерия Георгиевича с победой..!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1243

    balam 8 часов назад

    Ростовчан с заслуженной.а за любимую команду даже не обидно.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2341

    фанат джигурды 8 часов назад

    Болельщиков Ростова с победой!!! Молодцы, Мужики!!!

    Му..зяну надо не реветь, а поступит по-мужски и уйти из клуба!!! 4 КК!!! За что он постоянно в составе? Как игрок ноль, ещё и удаляется!!! В тамбуре пусть домой едет, а лучше пусть вообще идёт играть в Биолог-Новокубанск и там пробует пробиться в состав. А вообще пусть молится, что не в чемпионате Колумбии играет!!!
    Позорище!!!
    Всем радующимся нашему позору- даже в календаре праздники не каждый день.

    3
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    Рейтинг: +599

    Riot Zero > фанат джигурды 8 часов назад

    У всех клубов были чёрные полосы. Не кисни.

    3
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    Рейтинг: +2341

    фанат джигурды > Riot Zero 8 часов назад

    Да это понятно.
    Просто это му..зян уже какую по счёту игру поганит, но его упорно ставят в состав. То ли чей-то сын, то ли личный чей-то римминг-мастер?
    Вы победили по делу, ещё раз поздравляю.

    2
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    Рейтинг: +1689

    nominum > фанат джигурды 8 часов назад

    Там ранее был хороший коммент про психологическое состояние Му...зяну. Почитай.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +61583

    portero 8 часов назад

    Ростов с победой!!!
    Неожиданный результат...

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 8 часов назад

    Мои поздравления Ростову ! Валера, верим !!!

    9
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    Рейтинг: +3436

    ААМ 8 часов назад

    Рад за футбольный город Ростов.

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +12116

    playsh 9 часов назад

    Давно от балласта легионерского избавляться надо было,своих ребятишек полно,только поискать надо.Ростов,с победой,а главное - с хорошей игрой.

    11
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    Рейтинг: +10604

    alex1951 > playsh 1 час назад

    Мечтать ,говорят, не вредно.....
    А может теперь начинается настоящий российский футбол,
    без варягов,без махинаций,без абсурда?
    Как говорится (переиначив) - Нет добра без худа.....

    0
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