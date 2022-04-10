РПЛ. «Ростов» разгромил «Локомотив» – 4:1

«Ростов» дома крупно обыграл «Локомотив» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. У «Локо» единственный мяч на счету Вильсона Изидора.

«Локомотив» с 36-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил Наир Тикнизян.

«Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в таблице. «Локо» занимает шестую строчку (37 очков).

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Осипенко, 43; 3:0 – Полоз, 61; 4:0 – Комличенко, 70 (с пенальти); 4:1 – Изидор, 81 (с пенальти).

Удаления: нет – Тикнизян, 36.

Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин (Поярков, 86), Байрамян, Тугарев (Селява, 60), Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Полоз, Комличенко (Соу, 86).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Тикнизян, Петров (Рыбус, 42), Бека Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), Изидор.

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