Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Ростов» разгромил «Локомотив» – 4:1

10 апреля 2022, 21:28
39

«Ростов» дома крупно обыграл «Локомотив» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. У «Локо» единственный мяч на счету Вильсона Изидора.

«Локомотив» с 36-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил Наир Тикнизян.

«Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в таблице. «Локо» занимает шестую строчку (37 очков).

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Осипенко, 43; 3:0 – Полоз, 61; 4:0 – Комличенко, 70 (с пенальти); 4:1 – Изидор, 81 (с пенальти).

Удаления: нет – Тикнизян, 36.

Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин (Поярков, 86), Байрамян, Тугарев (Селява, 60), Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Полоз, Комличенко (Соу, 86).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Тикнизян, Петров (Рыбус, 42), Бека Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), Изидор.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Цорн – о разгромной победе «Ростова» над «Локо»: «Поражение обидное, но по делу» 1
Ловчев – о фоле Тикнизяна на Глебове: «Если бы мне такое сделали, я бы дал ему в рыло» 6
Тренер «Локо» Хапов – после разгрома от «Ростова»: «17-часовая дорога сказалась, но это не основная причина поражения» 7
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1649615419
Браво, Ростов! Поздравляю!
Ответить
spartakuz
1649615607
Поздравляю Ростов и Валерия Георгиевича! Полностью переиграли соперника.
Ответить
Fusballer
1649615706
Ростов и Георгича победой!
Ответить
alex1951
1649615816
Ну ,наконец то. Долгожданная победа,после всех передряг. Карпуша ,так держать!
Ответить
ySS
1649615837
С победой, ростовчане! По делу, заслуженно. Локомотив провалил матч. Отдельно, рад за Димку Полоза!
Ответить
nominum
1649616188
Это была однозначно лучшая игра Ростова в сезоне. И счёт, и игра фееричны! У Валерия Георгиевича получается красивая команда. И, заметьте, без всяких смывшихся легионеров. Спасибо Ростову от всей души!!!!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1649616370
Мало верилось в победу Ростова, но достойная победа развеяла мои сомнения. Ростовчан с победой. Локомотиву после всех тренерских передряг-не позавидуешь. Хотя разве только Локомотиву, многие команды потеряли ведущих игроков и даже полный тренерский штаб.
Ответить
Вомбат
1649616765
Состав Ростова даже после ухода легионеров не слабее, чем у Локо. К тому же тренер Локо с упорством маньяка ставит в основу Тикнизяна. Только этой весной он уже второй раз удаляется за откровенную грубость. Причем оба раза рыдал. Ясно же, что у парня нелады с психикой, в основе ему не место, пусть выходит на замену.
Ответить
Plyash
1649617254
Давно от балласта легионерского избавляться надо было,своих ребятишек полно,только поискать надо.Ростов,с победой,а главное - с хорошей игрой.
Ответить
VVM1964
1649617841
Мои поздравления Ростову ! Валера, верим !!!
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
23:44
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
23:09
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
26
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
Все новости
Все новости
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего проституток на базу
23:51
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
1
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
7
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
4
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
29
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
30
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+