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Серия А. Кокорин в победном матче с «Наполи» вышел на поле впервые за 3 месяца; Миранчук не помог «Аталанте» избежать поражения от «Сассуоло»

«Наполи» в 32-м туре чемпионата Италии проиграл дома «Фиорентине». У гостей на 86-й минуте на замену вышел Александр Кокорин. Это его первое появление на поле с января.

В другой встрече «Аталанта» проиграла «Сассуоло». 45 минут в составе команды из Бергамо провел Алексей Миранчук, после чего был заменен.

Италия. Серия А. 32-й тур

Сассуоло – Аталанта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 24; 2:0 – Траоре, 61; 2:1 – Муриэль, 90+2.

Наполи – Фиорентина – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонсалес, 29; 1:1 – Мертенс, 58; 1:2 – Иконе, 66; 1:3 – Кабрал, 72; 2:3 – Осимхен, 84.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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10.04.2022 17:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +12116

    playsh 7 часов назад

    Четыре минуты играл,по минуте за каждый пропущенный месяц...хи-хи.

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    Рейтинг: +61583

    portero 12 часов назад

    на 5 минут вышел....

    0
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    Рейтинг: +555

    Xiko 12 часов назад

    Вышел и победил 8)

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