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РПЛ. «Спартак» разгромил тульский «Арсенал», Николсон сделал дубль

«Спартак» крупно победил тульский «Арсенал» (3:0) в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Дубль сделал Шамар Николсон, еще один гол забил Роман Зобнин.

Команда Паоло Ваноли набрала 30 очков и вернулась на девятое место, обогнав «Нижний Новгород». Тульский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зобнин, 53; 2:0 – Николсон, 57; 3:0 – Николсон, 75.

Удаления: нет – Кангва, 86.

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Зобнин (Денисов, 90), Мартинс, Игнатов (Пруцев, 83), Мозес, Соболев, Николсон (Шитов, 90).

Арсенал: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович (Марков, 68), Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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10.04.2022 18:25
Комментарии65
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    Рейтинг: +5002

    SPACE TRUCKIN 9 часов назад

    как бы ни было - Спартак победил заслуженно! всех КБ - с победой!

    2
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    Рейтинг: +11263

    BRO_football 10 часов назад

    Ну наконец-то! Спартак хотя бы перестанет ныть, что судьи против него судят.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный 10 часов назад

    Судейская победа. У пряников отобрали гол и игра перевернулась. Стыдно то как.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 > Узб@гоеный 10 часов назад

    Убейся )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1988

    B.G. 11 часов назад

    С победой нас!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6779

    BarStep 11 часов назад

    Господи, а визгу то сколько!
    Как будто с Зенитом так сыграли..

    На секундочку, матч-то был за зону вылета..
    Хотя, да красиво смотрелось, не спорю..
    Но как игралось бы не отмени чистый гол Безбородов, уже никто не узнает..

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +57

    Atyrau85 11 часов назад

    Всех с победой! Видно все старались. Особенно Хлусевич. Завершение Николсона это нечто. Особенно первый мяч. Нужно забивать три, чтобы при отмене одного гола, все равно бы выиграли и судьи не были бы главными героями матча.

    0
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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 > Atyrau85 11 часов назад

    Стараться то Хлусевич, может и старался, да вот качество ужасное .

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4578

    ySS 11 часов назад

    С победой, красно-белые!
    Тула провалила второй тайм, наши простили кучу моментов и Левашов тащил.
    Хорошо, что претензии к судейству сегодня не у нас)

    6
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    Рейтинг: +31908

    oyabun 11 часов назад

    С Победой, друзья! Наконец то случилось то, чего мы давно ждали. Должен был и на нашей улице случиться праздник. )) Конечно, первый тайм никак в плюс не занесешь, но второй с лихвой перекрыл все неудачи первого. Наконец то приятно было наблюдать за командой. И очень приятно, что одними из лучших в Спартаке были те игроки, которые давно не выходили в основе - Игнатов, Зобнин, Соболев. Очень полезно отыграли! У Арсенала хочется отметить великолепную игру Левашова - шикарный вратарь! Если бы не его сзйвы, счет мог бы быть намного больше.

    8
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    ...
    Рейтинг: +95374

    zigbert > oyabun 11 часов назад

    Соболев вообще заждался своего выхода а тут отыграл все 90 минут. И ведь играл не только на себя но и на команду, отдавая пасы.

    7
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    ...
    Рейтинг: +822

    хав_бек > zigbert 11 часов назад

    Последние минуты было видно, как еле дышал))
    Но 70 минут очень хорошие выдал!

    3
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    ...
    Рейтинг: +95374

    zigbert > хав_бек 11 часов назад

    Пора ему набираться прежних кондиций. В дуэте с Николсоном у них неплохо получается.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10604

    alex1951 > zigbert 11 часов назад

    Товарищ ZIGBERT! Динамовское братство поздравляет вас с изумительным подарком по случаю 12го апреля.
    Более изящного события трудно себе представить.
    Ждем вас в ,,тройке,, )))

    0
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    Рейтинг: +6883

    Томик 12 часов назад

    Ну хоть с Арсеналом разрешили судье по футбольным правилам судить Спартак. Достали уже Карасевы, Ивановы и, не при детях будет произнесено, Казарцевы. Жду Казарцева в матче за кубок с кониками. Явно его очередь доказывать, что он мужик.

    5
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    Рейтинг: +6883

    Томик > сoсoк пopoсячий 11 часов назад

    Да я даже не буду про визги твои писать здесь. Просто успокойся и иди в дупу.

    1
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    Рейтинг: +229

    сoсoк пopoсячий > Томик 11 часов назад

    Ага, Безбородов, аж хрюкал от радости, когда за вас одиннадцатым игроком бегал и свистел

    2
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    Рейтинг: +5166

    rash1959 12 часов назад

    Судейки возвращают нам прошлые "неудаления". Но по сути безбород мог и не показывать вторую жёлтую Канге. Но представлено так, что типа "просили - получите, мы же такие справедливые".

    4
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    Рейтинг: +6883

    Томик > rash1959 12 часов назад

    За это часто дают желтую. В чем проблема то? Вопрос только к Кангве - нахуа он послал Безбородова, когда он ему в нос сунул свисток?

    4
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    ...
    Рейтинг: +22147

    JTherry > Томик 9 часов назад

    дубль 2 (первый пост..??): вторая карточка Кангве, наверное, была лишней, но Кангва сам "нарвался" на нее, Безбородов ясно показал, что бить надо по свистку... Кангва большая потеря в следующем матче для Арсенала, жаль...

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