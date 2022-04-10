РПЛ. «Спартак» разгромил тульский «Арсенал», Николсон сделал дубль

«Спартак» крупно победил тульский «Арсенал» (3:0) в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Дубль сделал Шамар Николсон, еще один гол забил Роман Зобнин.

Команда Паоло Ваноли набрала 30 очков и вернулась на девятое место, обогнав «Нижний Новгород». Тульский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зобнин, 53; 2:0 – Николсон, 57; 3:0 – Николсон, 75.

Удаления: нет – Кангва, 86.

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Зобнин (Денисов, 90), Мартинс, Игнатов (Пруцев, 83), Мозес, Соболев, Николсон (Шитов, 90).

Арсенал: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович (Марков, 68), Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80).

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