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  • РПЛ. «Спартак» разгромил тульский «Арсенал», Николсон сделал дубль

РПЛ. «Спартак» разгромил тульский «Арсенал», Николсон сделал дубль

10 апреля 2022, 18:25
73

«Спартак» крупно победил тульский «Арсенал» (3:0) в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Дубль сделал Шамар Николсон, еще один гол забил Роман Зобнин.

Команда Паоло Ваноли набрала 30 очков и вернулась на девятое место, обогнав «Нижний Новгород». Тульский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зобнин, 53; 2:0 – Николсон, 57; 3:0 – Николсон, 75.

Удаления: нет – Кангва, 86.

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Зобнин (Денисов, 90), Мартинс, Игнатов (Пруцев, 83), Мозес, Соболев, Николсон (Шитов, 90).

Арсенал: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович (Марков, 68), Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Николсон Шамар
Комментарии (73)
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хав_бек
1649604344
Всех КБ с победой!!!
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VVM1964
1649604530
Всех с победой !!! Но не будем обольщаться - это всего лишь ТУЛЬСКИЙ Арсенал ) . Ну и конечно счет должен, не просто ОБЯЗАН быль быть гораздо более крупным, но сейчас главное - три очка и вера в то что черная полоса позади !!!
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portero
1649604567
ну все, опять крупная победа. с тремя очками, посмотрим как дальше пойдёт...
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хав_бек
1649604745
Игнатов сегодня был хорош в роли десятки. С холодной головой у чужих ворот
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Oldtrafford83
1649604794
Хороший был матч, всех КБ с победой. Шамар "Джек" Николсон был очень хорош.)
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a_who
1649604981
С победой друзья !
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JTherry
1649605175
с заслуженной победой, КБ..!!! наконец-то, прорвало... второй тайм был торжеством игры нападения и класса команды... не понравился Хлусевич, много старания, а выхлоп - нулевой, "засланный казачок" Арсенала, не использовал массу моментов, даже в пустые ворота не попал... отличный матч провели Мозес, Соболев и Николсон...
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zigbert
1649605893
Всех болельщиков Спартака с красивой победой! Наконец то фортуна не отвернулась от нас. Победили заслуженно, хотя и с массой неиспользованных моментов. Лучшим на поле пожалуй был Левашов.
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Fancyfall
1649605904
всех КБ с победой!
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oyabun
1649607029
С Победой, друзья! Наконец то случилось то, чего мы давно ждали. Должен был и на нашей улице случиться праздник. )) Конечно, первый тайм никак в плюс не занесешь, но второй с лихвой перекрыл все неудачи первого. Наконец то приятно было наблюдать за командой. И очень приятно, что одними из лучших в Спартаке были те игроки, которые давно не выходили в основе - Игнатов, Зобнин, Соболев. Очень полезно отыграли! У Арсенала хочется отметить великолепную игру Левашова - шикарный вратарь! Если бы не его сзйвы, счет мог бы быть намного больше.
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