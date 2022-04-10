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У тульского «Арсенала» финансовые проблемы («РБ Спорт»)

Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые сложности.

Как пишет «РБ Спорт», игрокам команды объявили о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая.

Также сокращены расходы по многим статьям. Теперь футболисты не смогут питаться в столовой.

Основная причина – уход главного спонсора «Ростеха». Клуб начал поиски альтернативного инвестирования.

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Источник: «РБ Спорт»

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10.04.2022 22:43
Комментарии7
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    Рейтинг: +13547

    Skull_Boy 53 минуты назад

    Да и срать на них, как был клуб дерьмом так и остался и надо сокращать до 12 команд и слать нахлебников в ФНЛ - Уфа, Арсенал, Урал и НН, толку от этих команд нет

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    Рейтинг: -109

    diamondfan 6 часов назад

    Вот вам и русский футбол!!!!!!!

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    Рейтинг: +10

    juyughj 6 часов назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +12116

    playsh 7 часов назад

    А где же наши руководы из ГД,где Дюков из РФС ?

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    Рейтинг: +19108

    Аvenger 7 часов назад

    Попросите у помощи у созвучного клуба в обход санкций.

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    Рейтинг: +2646

    пряник929 8 часов назад

    А деньги за Хлусевича где? Раздербанили уже?

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    Рейтинг: +22147

    JTherry 8 часов назад

    не удивлюсь, если спонсоры скоро во многих футбольных клубах потянутся на выход...(( Ростех - мощная госкорпорация, если уж они не могут, то кто может..?

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