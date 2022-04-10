У тульского «Арсенала» финансовые проблемы («РБ Спорт»)

Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые сложности.

Как пишет «РБ Спорт», игрокам команды объявили о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая.

Также сокращены расходы по многим статьям. Теперь футболисты не смогут питаться в столовой.

Основная причина – уход главного спонсора «Ростеха». Клуб начал поиски альтернативного инвестирования.