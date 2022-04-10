У тульского «Арсенала» финансовые проблемы («РБ Спорт»)

Да и срать на них, как был клуб дерьмом так и остался и надо сокращать до 12 команд и слать нахлебников в ФНЛ - Уфа, Арсенал, Урал и НН, толку от этих команд нет
Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые сложности.
Как пишет «РБ Спорт», игрокам команды объявили о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая.
Также сокращены расходы по многим статьям. Теперь футболисты не смогут питаться в столовой.
Основная причина – уход главного спонсора «Ростеха». Клуб начал поиски альтернативного инвестирования.