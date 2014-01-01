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Бабаев: «Конечно, уровень РПЛ упал. Не считаю, что это трагедия»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев согласен, что уровень РПЛ снизился. Он надеется на улучшение.

«Применительно к РПЛ я бы не использовал столь жесткое слово, как «деградация». Конечно, уровень упал. По сравнению с тем, что было три-пять лет назад, когда играли футболисты высокого уровня, сейчас их стало меньше.

Это тоже определенный этап. Не считаю, что это трагедия. Будем надеяться, что наступят другие времена», – сказал Бабаев.

  • Россия идет в таблице коэффициентов УЕФА на 10-м месте.
  • Бабаев работает в ЦСКА 15 лет.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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