Бабаев: «Конечно, уровень РПЛ упал. Не считаю, что это трагедия»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев согласен, что уровень РПЛ снизился. Он надеется на улучшение.
«Применительно к РПЛ я бы не использовал столь жесткое слово, как «деградация». Конечно, уровень упал. По сравнению с тем, что было три-пять лет назад, когда играли футболисты высокого уровня, сейчас их стало меньше.
Это тоже определенный этап. Не считаю, что это трагедия. Будем надеяться, что наступят другие времена», – сказал Бабаев.
- Россия идет в таблице коэффициентов УЕФА на 10-м месте.
- Бабаев работает в ЦСКА 15 лет.
- Команда идет в РПЛ 3-й.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»