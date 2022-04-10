Бабаев: «Конечно, уровень РПЛ упал. Не считаю, что это трагедия»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев согласен, что уровень РПЛ снизился. Он надеется на улучшение.

«Применительно к РПЛ я бы не использовал столь жесткое слово, как «деградация». Конечно, уровень упал. По сравнению с тем, что было три-пять лет назад, когда играли футболисты высокого уровня, сейчас их стало меньше.

Это тоже определенный этап. Не считаю, что это трагедия. Будем надеяться, что наступят другие времена», – сказал Бабаев.