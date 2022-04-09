Бабаев: «Если Россию не вернут в еврокубки, в РПЛ можно ввести плей-офф с разделением команд на две группы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев предложил вариант реформирования РПЛ на случай, если Россию не вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

– Если Россию не пускают в еврокубки, какой формат чемпионата должен быть, по вашему мнению?

– Мне кажется интересной идея с плей-офф. В тех чемпионатах, где он был, были хорошие показатели по посещаемости, смотрибельности, по спонсорскому интересу.

Сначала все играют в два круга друг с другом, дальше делятся на две части и разыгрывают места в своих подгруппах.