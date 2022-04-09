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Бабаев: «Если Россию не вернут в еврокубки, в РПЛ можно ввести плей-офф с разделением команд на две группы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев предложил вариант реформирования РПЛ на случай, если Россию не вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

– Если Россию не пускают в еврокубки, какой формат чемпионата должен быть, по вашему мнению?

– Мне кажется интересной идея с плей-офф. В тех чемпионатах, где он был, были хорошие показатели по посещаемости, смотрибельности, по спонсорскому интересу.

Сначала все играют в два круга друг с другом, дальше делятся на две части и разыгрывают места в своих подгруппах.

  • В следующем сезоне в РПЛ может появиться Кубок лиги.
  • Лигу могут расширить до 18 команд.
  • ЦСКА сейчас идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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09.04.2022 23:32
Комментарии4
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    Рейтинг: +1978

    kvm 6 часов назад

    Сначала все играют в два круга друг с другом, а потом Зенит объявляют чемпионом.

    1
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    Рейтинг: +49396

    MaxRnD 15 часов назад

    Иди на#ер, реформатор

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    Рейтинг: +6990

    vladik12 > MaxRnD 15 часов назад

    Не хочется официально быть во второй восьмерке, да?

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    Рейтинг: +49396

    MaxRnD > vladik12 15 часов назад

    Не хочется очередных бесполезных реформ а-ля "осень-весна" и т.п.
    А по поводу места, то да, вам с 10-го несомненно виднее

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