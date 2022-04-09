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  • Бабаев: «Если Россию не вернут в еврокубки, в РПЛ можно ввести плей-офф с разделением команд на две группы»

Бабаев: «Если Россию не вернут в еврокубки, в РПЛ можно ввести плей-офф с разделением команд на две группы»

9 апреля 2022, 23:32
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев предложил вариант реформирования РПЛ на случай, если Россию не вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

– Если Россию не пускают в еврокубки, какой формат чемпионата должен быть, по вашему мнению?

– Мне кажется интересной идея с плей-офф. В тех чемпионатах, где он был, были хорошие показатели по посещаемости, смотрибельности, по спонсорскому интересу.

Сначала все играют в два круга друг с другом, дальше делятся на две части и разыгрывают места в своих подгруппах.

  • В следующем сезоне в РПЛ может появиться Кубок лиги.
  • Лигу могут расширить до 18 команд.
  • ЦСКА сейчас идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
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MaxRnD
1649536379
Иди на#ер, реформатор
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kvm
1649570994
Сначала все играют в два круга друг с другом, а потом Зенит объявляют чемпионом.
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