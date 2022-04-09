Бабаев: «Все понимают, что футболистам, возможно, придется «падать» в деньгах»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поговорил о будущем футболистов. Он предупредил, что игрокам, вероятно, придется терять в зарплате.

– Игроки, чьи будущие контракты под вопросом, понимают, что в связи с экономической ситуацией им, возможно, придется «падать» в деньгах?

– Это все понимают. Это касается не только футболистов. Естественно, если клубы лишаются существенных источников дохода, это не может не влиять на все остальное.