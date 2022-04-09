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Бабаев: «Все понимают, что футболистам, возможно, придется «падать» в деньгах»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поговорил о будущем футболистов. Он предупредил, что игрокам, вероятно, придется терять в зарплате.

– Игроки, чьи будущие контракты под вопросом, понимают, что в связи с экономической ситуацией им, возможно, придется «падать» в деньгах?

– Это все понимают. Это касается не только футболистов. Естественно, если клубы лишаются существенных источников дохода, это не может не влиять на все остальное.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • Сегодня команда проиграл в 24-м туре РПЛ «Химкам» (2:4).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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09.04.2022 22:12
Комментарии6
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    Рейтинг: +3298

    CSKA57 15 часов назад

    За такую игру футболистам клубу надо платить!

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    Рейтинг: +245

    Stavr007 16 часов назад

    всмысле не только футболистов? тех. служащим тоже собрались понизить зп? пхахах

    1
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    Рейтинг: +395

    guron88 16 часов назад

    Куды ж они денутся?...

    0
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    Рейтинг: +1866

    Dr.Metal 16 часов назад

    Курс доллара 74 рубля. До 34 февраля в районе 80 был. В чем проблема?

    2
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    Рейтинг: +245

    Stavr007 > Dr.Metal 16 часов назад

    умыли пендосов называется... =)

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    Рейтинг: +61547

    portero > Stavr007 5 часов назад

    Ну когда обменники откроют тогда можно сказать будет курс, а пока это ничтожно...

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