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Бабаев: «Есть надежда, что нас допустят до еврокубков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключает, что Россию вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

«Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права. У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Процесс обжалования делается централизованно через РФС, мы на связи с коллегами. Пока не будет рассмотрен вопрос по существу, какие-либо действия невозможны», – сказал Бабаев.

  • В следующем сезоне в РПЛ может появиться Кубок лиги.
  • Лигу могут расширить до 18 команд.
  • ЦСКА сейчас идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 17:28
Комментарии3
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 2 часа назад

    Россию вернут в еврокубки.====После Бучи...О чем он говорит ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 2 часа назад

    для этого на шпицбергене нужно построить крытый стадион
    и назвать его патриотично грумант

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1489

    PassCSKA 2 часа назад

    После сегодняшней игры самое время про еврокубки говорить...

    0
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