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Бабаев: «Есть надежда, что нас допустят до еврокубков»

9 апреля 2022, 17:28
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключает, что Россию вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

«Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права. У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Процесс обжалования делается централизованно через РФС, мы на связи с коллегами. Пока не будет рассмотрен вопрос по существу, какие-либо действия невозможны», – сказал Бабаев.

  • В следующем сезоне в РПЛ может появиться Кубок лиги.
  • Лигу могут расширить до 18 команд.
  • ЦСКА сейчас идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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Aldo.CSKA
1649514805
После сегодняшней игры самое время про еврокубки говорить...
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Беспонтий
1649514911
для этого на шпицбергене нужно построить крытый стадион и назвать его патриотично грумант
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Серёга Краснодарский
1649526877
Прекратил бы ныть и сопли пускать. Лучше вспомни какой великий клуб представляете.
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CSKA57
1649528238
Поэтому и начали все сливать?
Ответить
nemolod
1649530778
"Вся жизнь впереди-надейся и жди!" (Строчка из припева известной песни 70-х)
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За Московский ЦСКА
1649531455
Кучерявый юрист,в какие еврокубки ты собрался? ЦСКА в двух матчах с аутсайдерами взял 1 !!! очко!!! Что за туфту ты несёшь в очередной раз? Зачем ЦСКА еврокубки? Как обычно позориться?
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zigbert
1649572798
Что то с трудом в это верится.
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