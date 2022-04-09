Бабаев: «Есть надежда, что нас допустят до еврокубков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключает, что Россию вернут в еврокубки. Сейчас действует отстранение от УЕФА.

«Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права. У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Процесс обжалования делается централизованно через РФС, мы на связи с коллегами. Пока не будет рассмотрен вопрос по существу, какие-либо действия невозможны», – сказал Бабаев.