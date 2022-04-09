Жирков, Данилкин и Филин не помогут «Химкам» в матче с ЦСКА, Мамаев готов сыграть

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Данилкин и Филин пропустят матч с ЦСКА – они продолжают восстановление от своих травм.

Также игру с армейцами пропустит Юрий Жирков, он вернулся в общую, но его не будет в заявке на матч.

Почему он не будет играть сегодня? Наверное, не набрал форму, заявку и состав на матч формирует главный тренер команды Сергей Юран.

Павел Мамаев примет участие в сегодняшней игре. Он в заявке на матч, готовится сыграть», – сообщил Габулов.