Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Жирков, Данилкин и Филин не помогут «Химкам» в матче с ЦСКА, Мамаев готов сыграть

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Данилкин и Филин пропустят матч с ЦСКА – они продолжают восстановление от своих травм.

Также игру с армейцами пропустит Юрий Жирков, он вернулся в общую, но его не будет в заявке на матч.

Почему он не будет играть сегодня? Наверное, не набрал форму, заявку и состав на матч формирует главный тренер команды Сергей Юран.

Павел Мамаев примет участие в сегодняшней игре. Он в заявке на матч, готовится сыграть», – сообщил Габулов.

  • 38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.
  • 33-летний Мамаев из-за повреждения был недоступен с 26 февраля.
  • «Химки» примут ЦСКА сегодня в 14:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новости по теме
Фанаты ЦСКА после матча с «Химками» попросили игроков победить «Спартак» 5
Мирзов – о словах Юрана про его травму: «Со здоровьем все в порядке»
«Химки» впервые обыграли ЦСКА в официальном матче
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11