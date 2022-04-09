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  • Советник князя Монако: «У нас нет дискриминации русских. Если Головин уйдет, то только по спортивным причинам»

Советник князя Монако: «У нас нет дискриминации русских. Если Головин уйдет, то только по спортивным причинам»

9 апреля 2022, 08:51
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Жоэль Бузу, советник князя Монако Альбера II, рассказал об отношении в княжестве к футболисту Александру Головину и владельцу «Монако» Дмитрию Рыболовлеву.

– Было много разговоров, что Головин уедет. Они имели под собой основания?

– Я не знаю, с Головиным нет никаких проблем. И в Монако нет дискриминации русских. Если и должен быть трансфер, то только по спортивным причинам и делам бизнеса.

У нас 120 национальностей, живущих вместе, здесь сотрудничают русские и украинцы.

– Нет ли проблем у «Монако» из-за того, что владелец клуба и футболист – русские?

– Вовсе нет. Головин – отличный игрок, а Дмитрия Рыболовлева очень уважают за то, что он уже десять лет помогает клубу добиваться хороших результатов.

– Почему Головин очень редко играет все 90 минут? Что ему мешает сделать шаг вперед и играть без спадов?

– Я не могу знать наверняка. Головин только что получил травму, и это отняло много времени. Я думаю, это потому, что он не может полностью восстановиться.

  • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Atyrau85
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