Примера. «Севилья» вырвала победу над «Гранадой» на 93-й минуте и опередила «Барселону»

«Севилья» в 31-м туре чемпионата Испании вырвала победу над «Гранадой». Решающий гол на 90+3 минуте забил Рафа Мир.

Севильцы поднялись на второе место, опередив «Барселону» и «Атлетико». «Гранада» занимает 16-ю строчку.

«Севилья» прервала серию из четырех матчей без побед. Впервые с февраля севильцы забили более одного гола в одной встрече.

Испания. Примера. 31-й тур

Севилья – Гранада – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мачис, 23; 1:1 – Карлос, 32; 2:1 – Окампос, 66; 2:2 – Диас, 88; 3:2 – Мир, 90+3; 4:2 – Гомес, 90+10.

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