Примера. «Севилья» вырвала победу над «Гранадой» на 93-й минуте и опередила «Барселону»

Не, ну если с лёгкой руки судьи играть 3-и тайма, то почему бы и нет
«Севилья» в 31-м туре чемпионата Испании вырвала победу над «Гранадой». Решающий гол на 90+3 минуте забил Рафа Мир.
Севильцы поднялись на второе место, опередив «Барселону» и «Атлетико». «Гранада» занимает 16-ю строчку.
«Севилья» прервала серию из четырех матчей без побед. Впервые с февраля севильцы забили более одного гола в одной встрече.
Испания. Примера. 31-й тур
Голы: 0:1 – Мачис, 23; 1:1 – Карлос, 32; 2:1 – Окампос, 66; 2:2 – Диас, 88; 3:2 – Мир, 90+3; 4:2 – Гомес, 90+10.