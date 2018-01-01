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«Эвертон» не планирует увольнять Лэмпарда. До зоны вылета в АПЛ – одно очко

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард продолжит работать с командой, несмотря на риск впервые за 71 год вылететь из высшего английского дивизиона.

В клубе не верят, что увольнение 43-летнего специалиста исправит ситуацию.

Впрочем, если результаты в ближайшее время не улучшатся, вопрос об отставке Лэмпарда снова будет рассматриваться.

  • «Эвертон» набрал 25 очков в 29 турах АПЛ.
  • Команда идет на 17-м месте в таблице лиги, до зоны вылета – 1 балл.
  • После назначения Лэмпарда в конце января ливерпульцы одержали 2 победы и потерпели 7 поражений в 9 матчах чемпионата.

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Источник: Sky Sports

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