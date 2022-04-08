«Эвертон» не планирует увольнять Лэмпарда. До зоны вылета в АПЛ – одно очко

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард продолжит работать с командой, несмотря на риск впервые за 71 год вылететь из высшего английского дивизиона.
В клубе не верят, что увольнение 43-летнего специалиста исправит ситуацию.
Впрочем, если результаты в ближайшее время не улучшатся, вопрос об отставке Лэмпарда снова будет рассматриваться.
- «Эвертон» набрал 25 очков в 29 турах АПЛ.
- Команда идет на 17-м месте в таблице лиги, до зоны вылета – 1 балл.
- После назначения Лэмпарда в конце января ливерпульцы одержали 2 победы и потерпели 7 поражений в 9 матчах чемпионата.
Источник: Sky Sports