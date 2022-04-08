«Эвертон» не планирует увольнять Лэмпарда. До зоны вылета в АПЛ – одно очко

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард продолжит работать с командой, несмотря на риск впервые за 71 год вылететь из высшего английского дивизиона.

В клубе не верят, что увольнение 43-летнего специалиста исправит ситуацию.

Впрочем, если результаты в ближайшее время не улучшатся, вопрос об отставке Лэмпарда снова будет рассматриваться.