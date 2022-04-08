Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Футболисты понимают, что им нужно очень убедительно изобразить боль, чтобы видеоарбитры в это поверили.

Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится», – сказал Петржела.