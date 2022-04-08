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Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Футболисты понимают, что им нужно очень убедительно изобразить боль, чтобы видеоарбитры в это поверили.

Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится», – сказал Петржела.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
  • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии11
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    Рейтинг: +12044

    playsh 1 час назад

    Самый главный симулянт,возможно по неволи,это Российский менеджер высшего звена,председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть",а с февраля 2019г ещё и по совместительству(или совмещению) президент РФС уважаемый г-н Дюков .Как можно одинаково хорошо выполнять свои обязанности в столь разнящихся структурах? С нефтью всё,вроде,в порядке.А в футболе VAR и судейский корпус сырой совершенно,половина команд РПЛ едва сводит концы с концами,на стадион ходим в снегопады,детский футбол в пропасти(вспомним "Кожаный мяч").
    Так что наш дельфинчик из РПЛ сущий ангел в сравнении с деятелем из РФС.
    А ты,уважаемый Властимил,иди себе в Чехию с богом,просто иди.

    0
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    Рейтинг: +980

    Узб@гоеный 3 часа назад

    Дельфин стал позорником у свиней. Играл бы себе спокойненько в Енисее и не портил бы карьеру.

    2
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 3 часа назад

    Петржела - главный болтун в Чехии... главный "артист" в РПЛ - здюпа (его видос обсуждала вся страна), ну и Смолов к нему приближается (дельфин - за штрафной))...

    3
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 4 часа назад

    неа не самый
    просто у него нет фединого артистизма

    3
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 4 часа назад

    Такого за Соболем не водилось, пока в свинарник не перешел. Как место пребывания меняет человека!

    4
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    Рейтинг: +227

    (Меня за банили) > paracetamol 4 часа назад

    За зюбой так же не водилось. Как к бомжам попал, так как подкошенный стал падать. Смешно было, такой бугай и отлетал. Потом Миллер его образумил. Негоже позорить "лучший" клуб страны!

    4
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 > (Меня за банили) 1 час назад

    Это промгазовский выкидыш лучший клуб. вот в европе он лучший. ведь кто еще очки поставляет. теперь там в европе приуныли россию исключили и не подумали. что очков теперь не досчитаются

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    Рейтинг: +873

    jek718875 5 часов назад

    Соболь не главный симулянт, а главнейший, двухметровая дубина,падает как после автоматной очереди

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    Рейтинг: +1966

    B.G. 5 часов назад

    Не верю, что чех вообще знает о существовании Соболева ))

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    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Не верю что чех смотрит матчм РПЛ, чтоб делать такие выводы...

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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > portero 4 часа назад

    Смотрит, смотрит. Власта уже 4 года как неудел, а Чехии вообще смотреть не на кого.

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