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Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ»

8 апреля 2022, 14:58
12

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Футболисты понимают, что им нужно очень убедительно изобразить боль, чтобы видеоарбитры в это поверили.

Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится», – сказал Петржела.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
  • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Петржела Властимил
Комментарии (12)
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portero
1649419497
Не верю что чех смотрит матчм РПЛ, чтоб делать такие выводы...
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B.G.
1649419629
Не верю, что чех вообще знает о существовании Соболева ))
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jek718875
1649419836
Соболь не главный симулянт, а главнейший, двухметровая дубина,падает как после автоматной очереди
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paracetamol
1649421230
Такого за Соболем не водилось, пока в свинарник не перешел. Как место пребывания меняет человека!
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Беспонтий
1649423000
неа не самый просто у него нет фединого артистизма
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JTherry
1649425564
Петржела - главный болтун в Чехии... главный "артист" в РПЛ - здюпа (его видос обсуждала вся страна), ну и Смолов к нему приближается (дельфин - за штрафной))...
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Plyash
1649433515
Самый главный симулянт,возможно по неволи,это Российский менеджер высшего звена,председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть",а с февраля 2019г ещё и по совместительству(или совмещению) президент РФС уважаемый г-н Дюков .Как можно одинаково хорошо выполнять свои обязанности в столь разнящихся структурах? С нефтью всё,вроде,в порядке.А в футболе VAR и судейский корпус сырой совершенно,половина команд РПЛ едва сводит концы с концами,на стадион ходим в снегопады,детский футбол в пропасти(вспомним "Кожаный мяч"). Так что наш дельфинчик из РПЛ сущий ангел в сравнении с деятелем из РФС. А ты,уважаемый Властимил,иди себе в Чехию с богом,просто иди.
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gennadiy
1649440152
это точно
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inzek
1649457755
да тут дело не в Спартаке. в другом топ клубе так же играл бы. конкуренцию не вывозит, вот и пытается хоть как-то команде помочь. мое мнение: футболёрам надо у хоккеистов учиться, те ребята на износ бьются, а эти как целки. противно
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