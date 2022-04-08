Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ»

Самый главный симулянт,возможно по неволи,это Российский менеджер высшего звена,председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть",а с февраля 2019г ещё и по совместительству(или совмещению) президент РФС уважаемый г-н Дюков .Как можно одинаково хорошо выполнять свои обязанности в столь разнящихся структурах? С нефтью всё,вроде,в порядке.А в футболе VAR и судейский корпус сырой совершенно,половина команд РПЛ едва сводит концы с концами,на стадион ходим в снегопады,детский футбол в пропасти(вспомним "Кожаный мяч").
Так что наш дельфинчик из РПЛ сущий ангел в сравнении с деятелем из РФС.
А ты,уважаемый Властимил,иди себе в Чехию с богом,просто иди.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Футболисты понимают, что им нужно очень убедительно изобразить боль, чтобы видеоарбитры в это поверили.
Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится», – сказал Петржела.
- В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.