Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Футболисты понимают, что им нужно очень убедительно изобразить боль, чтобы видеоарбитры в это поверили.
Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится», – сказал Петржела.
- В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
Источник: Sport24