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Языджи – о награде лучшему игроку РПЛ в феврале-марте: «Горжусь, что выбрали меня»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал то, что его признали лучшим футболистом РПЛ по итогам февраля и марта.

«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в российской Премьер-лиге. Огромное спасибо всем, кто сделал меня достойным этой награды.

Я буду продолжать делать все возможное, чтобы оправдать вашу поддержку», – сказал турок.

  • Языджи в январе перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
  • В феврале и марте хавбек забил 6 голов в 4 матчах РПЛ.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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07.04.2022 23:46
Комментарии3
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    Рейтинг: +12044

    playsh 20 часов назад

    Собой гордишься по праву,заслужил безоговорочно.Удачи тебе в дальнейшем.Интересно,за турок заигран?Легализовать бы тебя неплохо было бы.

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    Рейтинг: +2673

    FRZZ > playsh 10 часов назад

    Заигран конечно.

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    ...
    Рейтинг: +12044

    playsh > FRZZ 8 часов назад

    Спасибо.Однако,жаль...

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