Языджи – о награде лучшему игроку РПЛ в феврале-марте: «Горжусь, что выбрали меня»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал то, что его признали лучшим футболистом РПЛ по итогам февраля и марта.

«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в российской Премьер-лиге. Огромное спасибо всем, кто сделал меня достойным этой награды.

Я буду продолжать делать все возможное, чтобы оправдать вашу поддержку», – сказал турок.