Языджи – о награде лучшему игроку РПЛ в феврале-марте: «Горжусь, что выбрали меня»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал то, что его признали лучшим футболистом РПЛ по итогам февраля и марта.
«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в российской Премьер-лиге. Огромное спасибо всем, кто сделал меня достойным этой награды.
Я буду продолжать делать все возможное, чтобы оправдать вашу поддержку», – сказал турок.
- Языджи в январе перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
- В феврале и марте хавбек забил 6 голов в 4 матчах РПЛ.
Источник: телеграм-канал ЦСКА