«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты», только если не вылетит из Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» летом.
По информации Calcioline, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не видит в россиянине игрока основы, поэтому Миранчук готов покинуть «Аталанту».
26-летний футболист по-прежнему остается одной из трансферных целей «Дженоа». Клуб из Генуи хочет арендовать Миранчука летом, но только в том случае, если команда не вылетит из Серии А.
- Россиянин в сезоне Серии А провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
- Миранчук стоит 11 миллионов евро.
- Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2024 года.
Источник: Calcioline
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