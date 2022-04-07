«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты», только если не вылетит из Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» летом.

По информации Calcioline, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не видит в россиянине игрока основы, поэтому Миранчук готов покинуть «Аталанту».

26-летний футболист по-прежнему остается одной из трансферных целей «Дженоа». Клуб из Генуи хочет арендовать Миранчука летом, но только в том случае, если команда не вылетит из Серии А.