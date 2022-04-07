Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты», только если не вылетит из Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» летом.

По информации Calcioline, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не видит в россиянине игрока основы, поэтому Миранчук готов покинуть «Аталанту».

26-летний футболист по-прежнему остается одной из трансферных целей «Дженоа». Клуб из Генуи хочет арендовать Миранчука летом, но только в том случае, если команда не вылетит из Серии А.

  • Россиянин в сезоне Серии А провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
  • Миранчук стоит 11 миллионов евро.
  • Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2024 года.

Новости по теме
Капелло: «Миранчук способен играть в любой топовой итальянской команде» 1
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Лейпцигом»
Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 1
Источник: Calcioline

Сайт, посвященный итальянскому футболу. Новости публикуются ежедневно с 2009 года.

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 18:38
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +61533

    portero 7 апреля, 19:19

    Миранчуку решать...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 19:00

    Чтож, если Аталанта так говорит, что не игрок основы и на него не рассчитывают, то надо уходить, даже в Дженоа в аренду, чтоб показать свой уровень. Хотя напарники там будут куда хуже, и проявлять себя будет чуть труднее.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11