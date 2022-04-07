Зиньковский: «Рад, что нет моратория на вылет. Пусть вылетают все, кто с нами ставил «автобусы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский выступил против введения моратория на вылет из РПЛ.

— Ты рад, что РПЛ пока не стали расширять до 18 команд и вводить мораторий на вылет?

— Конечно, рад. Пусть вылетают те, кто против нас ставил «автобусы» и по 90 минут не вылезал из обороны. Ха-ха!

Ну, серьезно: если никто не вылетает, то теряется смысл оставшихся матчей. Тогда клубы из нижней части (хорошо, что мы не там) могут расслабить булки и делать что хотят. Так нельзя.

Поэтому я реально рад, что все оставили как есть, — пусть борются до конца и по спортивному принципу идут на понижение.