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Тихонов: «У нас везде все в дефиците: судьи, футболисты»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал последние судейские ошибки в РПЛ. Он констатировал недостаток не только арбитров, но и футболистов.

— Есть те, кто может полноценно заменить дисквалифицированных судей или у нас дефицит арбитров?

— Понимаете, у нас дефицит футболистов тоже, хотя сколько игроков выпускается каждый год. Поэтому мы не можем конкурировать с ведущими сборными. И в судейском корпусе есть дефицит. У нас везде все в дефиците. Кто мог бы возглавить судейский корпус? Тяжелый вопрос. У нас иностранцы были и тоже возникали проблемы. И с российскими специалистами без проблем не обходилось. Так сразу не ответить.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 20:47
Комментарии6
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:41

    Все дело в руководстве. Своих прикармливают, а не своих гонят вон.

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga > paracetamol 7 апреля, 09:45

    верно. система принимает только своих. детишки чиновников подросли. жадные но бестолковые и каждому нужна кормушка. и прихлебателям этих детишек .

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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 6 апреля, 22:56

    а тренеров вообще нет квалифицированных одни Талалаевы Хохловы да Тихоновы но с ними каши не сваришь они больше по каналам ходят и критикуют других

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    Рейтинг: +15833

    paracetamol > Garrincha58 7 апреля, 08:42

    Саша Кержаков - единственная звездочка на тренерском горизонте!

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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:19

    Все у нас есть. Просто никому не нужно - чтобы талант и работоспособность были на высоте. И чтобы коррупция пропала - как же мы без нее?!

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 20:54

    Балабол, как старуха на лавочке)

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