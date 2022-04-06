Тихонов: «У нас везде все в дефиците: судьи, футболисты»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал последние судейские ошибки в РПЛ. Он констатировал недостаток не только арбитров, но и футболистов.

— Есть те, кто может полноценно заменить дисквалифицированных судей или у нас дефицит арбитров?

— Понимаете, у нас дефицит футболистов тоже, хотя сколько игроков выпускается каждый год. Поэтому мы не можем конкурировать с ведущими сборными. И в судейском корпусе есть дефицит. У нас везде все в дефиците. Кто мог бы возглавить судейский корпус? Тяжелый вопрос. У нас иностранцы были и тоже возникали проблемы. И с российскими специалистами без проблем не обходилось. Так сразу не ответить.