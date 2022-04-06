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Экс-игрок «Зенита» Стрепетов – об ошибках судей: «Может, это помощь московским клубам, которых давно не было в борьбе за чемпионство?»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал последние ошибки судей РПЛ. Он согласен с отстранением арбитров.

«Ошибки были допущены грубейшие, конечно. Тут никто не спорит. Думаю, правильно, что данных арбитров отстранили до конца сезона. И в связи с этим у меня напрашиваются два вопроса. Первый: это была некомпетентность главного арбитра и его помощников на VAR – неважно, какого матча? Во многих последних играх присутствовали грубейшие ошибки.

Или же это идет такая помощь московским клубам, которых давно не видели в борьбе за чемпионство в РПЛ? А то мы говорили, что судьи наши неприкосновенные, но теперь за ними будут пристальнее наблюдать», – сказал Стрепетов.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 20:17
Комментарии8
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:44

    Молодец Стрепетов, что догадался насчет марковских клупов. Видать не все мозги мячик отбило!

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    Рейтинг: +4993

    Дядя Серёжа 7 апреля, 04:39

    Практически признался в помощи судей зиниту

    0
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    Рейтинг: +118

    шахта Заполярная 6 апреля, 22:36

    Я бы с удовольствием поменял помощь судей Спартаку, на " не помощь" обиженного Зенита, которого судьи обделяют своим вниманием.

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero > шахта Заполярная 6 апреля, 22:59

    ошибки были в пользу ЦСКА , Динамо, Локо. Спартак сейчас в нижней части таблицы (возможно отчасти и судьи помогли), приоритеты другие команды, причём ошибки в их пользу уже не в первой игре...

    2
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    Рейтинг: +11254

    BRO_football 6 апреля, 21:41

    Ага, помощь московским клубам, да только не всем! Спартак обделили этой "помощью"

    0
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:17

    Как ни неприятно московским - но это не в бровь, а в глаз! Об этом я время от времени говорю уже давно. Да ладно я, это всем итак понятно.

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    Рейтинг: +223

    Боцман52 > житель СПб 22 часа назад

    Особенно Спартаку много помогают

    0
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 6 апреля, 20:51

    Да нет Леша это помощь только бомжам. ты вспомни кем они были. да ты сам играл не вылезали из 1 группы

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