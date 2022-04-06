Экс-игрок «Зенита» Стрепетов – об ошибках судей: «Может, это помощь московским клубам, которых давно не было в борьбе за чемпионство?»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал последние ошибки судей РПЛ. Он согласен с отстранением арбитров.
«Ошибки были допущены грубейшие, конечно. Тут никто не спорит. Думаю, правильно, что данных арбитров отстранили до конца сезона. И в связи с этим у меня напрашиваются два вопроса. Первый: это была некомпетентность главного арбитра и его помощников на VAR – неважно, какого матча? Во многих последних играх присутствовали грубейшие ошибки.
Или же это идет такая помощь московским клубам, которых давно не видели в борьбе за чемпионство в РПЛ? А то мы говорили, что судьи наши неприкосновенные, но теперь за ними будут пристальнее наблюдать», – сказал Стрепетов.
- Сергей Карасев по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» (1:0) отстранен на 1 матч.
- Игорь Панин (ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой («Краснодар» – «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона.
- Накануне их ошибки признала ЭСК РФС.
Источник: «РБ Спорт»