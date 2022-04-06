Экс-игрок «Зенита» Стрепетов – об ошибках судей: «Может, это помощь московским клубам, которых давно не было в борьбе за чемпионство?»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал последние ошибки судей РПЛ. Он согласен с отстранением арбитров.

«Ошибки были допущены грубейшие, конечно. Тут никто не спорит. Думаю, правильно, что данных арбитров отстранили до конца сезона. И в связи с этим у меня напрашиваются два вопроса. Первый: это была некомпетентность главного арбитра и его помощников на VAR – неважно, какого матча? Во многих последних играх присутствовали грубейшие ошибки.

Или же это идет такая помощь московским клубам, которых давно не видели в борьбе за чемпионство в РПЛ? А то мы говорили, что судьи наши неприкосновенные, но теперь за ними будут пристальнее наблюдать», – сказал Стрепетов.