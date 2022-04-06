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Кавазашвили – о зарплатах российских футболистов: «За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

Она назвала российский футбол «хронической болезнью мужчин», раскритиковав футболистов за ленивую игру.

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать.

Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня. Только один-два легионера хорошего уровня приходят в чемпионат России.

А лучше бы своих футболистов учили за эти деньги, вкладывались в детские школы», – сказал Кавазашвили.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.04.2022 12:51
Комментарии15
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 6 апреля, 17:47

    имхо
    кавазашвили по своей истериографии
    стал напоминать хорошего человека
    валерия рейнгольда
    много говорящего ради подачки
    но к несчастью ушедшего
    так её и не получивши
    ----
    да не судите строго

    3
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 17:16

    Вот дедок разошелся!..)))

    1
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 15:00

    "за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле..."
    ...поля в апреле пахать не надо, на них еще снег лежит порядка 100 тонн на стадион, который "раком" работники стадиона РЖД чистили перед матчем в качестве "разогрева"...) и "раком" неудобно в футбол играть... а ЗП отрабатывать надо, играя в футбол...

    0
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий > JTherry 6 апреля, 17:28

    раком
    стоп слово

    1
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > Беспонтий 6 апреля, 19:25

    на этом сайте больше банят за ук.ро.пов, чем за стоп-слова, сам получил бан именно за это на 5 дней...(

    0
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    Рейтинг: +873

    jek718875 6 апреля, 14:14

    За то,что-бы встать раком и пахать, они затребует двойную з/п, я их знаю,их приучили на халяву получать такое бабло

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 14:10

    "они должны раком вставать" - это делал только Азмун для зюбы.)

    3
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий > NewLife 6 апреля, 17:32

    вот куда вы опять
    попрятавши диплом и знание всех языков неместных

    2
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    Рейтинг: +7017

    владимир миронов 6 апреля, 13:28

    Так думает большинство, но высказался почему то один.

    3
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 13:19

    Они в футбол должны играть , а не жопу отставлять..

    5
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    Рейтинг: +137

    Sylpheed 6 апреля, 13:14

    "Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты..." - потому что деньги не получают, их зарабатывают!!!!!!!!

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    Рейтинг: +1549

    Муруал 6 апреля, 13:08

    Совершенно верно сказал. Никто из наших футболистов свою зарплату не отрабатывает.

    1
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 13:07

    За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле========И далее ---"я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами "...... Сейчас легионеров мало---значит ли это что российские станут раком и начнут пахать как на луковичном поле ?

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