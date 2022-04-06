Кавазашвили – о зарплатах российских футболистов: «За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

Она назвала российский футбол «хронической болезнью мужчин», раскритиковав футболистов за ленивую игру.

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать.

Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня. Только один-два легионера хорошего уровня приходят в чемпионат России.

А лучше бы своих футболистов учили за эти деньги, вкладывались в детские школы», – сказал Кавазашвили.