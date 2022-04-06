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  • Кавазашвили – о зарплатах российских футболистов: «За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле»

Кавазашвили – о зарплатах российских футболистов: «За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле»

6 апреля 2022, 12:51
12

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

Она назвала российский футбол «хронической болезнью мужчин», раскритиковав футболистов за ленивую игру.

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать.

Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня. Только один-два легионера хорошего уровня приходят в чемпионат России.

А лучше бы своих футболистов учили за эти деньги, вкладывались в детские школы», – сказал Кавазашвили.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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Damir07
1649239040
Какой умный человек его бы в президенты фпл Прям точно сказал он наверное даже что то другое имел в виду просто по стеснялся высказаться )))
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Муруал
1649239682
Совершенно верно сказал. Никто из наших футболистов свою зарплату не отрабатывает.
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Sylpheed
1649240057
"Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты..." - потому что деньги не получают, их зарабатывают!!!!!!!!
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portero
1649240368
Они в футбол должны играть , а не жопу отставлять..
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владимир миронов
1649240921
Так думает большинство, но высказался почему то один.
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NewLife
1649243408
"они должны раком вставать" - это делал только Азмун для зюбы.)
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jek718875
1649243648
За то,что-бы встать раком и пахать, они затребует двойную з/п, я их знаю,их приучили на халяву получать такое бабло
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JTherry
1649246433
"за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле..." ...поля в апреле пахать не надо, на них еще снег лежит порядка 100 тонн на стадион, который "раком" работники стадиона РЖД чистили перед матчем в качестве "разогрева"...) и "раком" неудобно в футбол играть... а ЗП отрабатывать надо, играя в футбол...
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Беспонтий
1649256429
имхо кавазашвили по своей истериографии стал напоминать хорошего человека валерия рейнгольда много говорящего ради подачки но к несчастью ушедшего так её и не получивши ---- да не судите строго
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