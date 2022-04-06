Президент «Урала» Иванов: «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен тем, что комитет по этике РФС будет рассматривать его высказывание после матча с ЦСКА (2:2).

«Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.

Матч обслуживала бригада Игоря Панина.

После игры Иванов назвал судей «козлами».

«Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.

Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье «молодец».

Я не говорил им ничего плохого. А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», – сказал Иванов.