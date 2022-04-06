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Президент «Урала» Иванов: «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен тем, что комитет по этике РФС будет рассматривать его высказывание после матча с ЦСКА (2:2).

  • «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
  • Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
  • После игры Иванов назвал судей «козлами».

«Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.

Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье «молодец».

Я не говорил им ничего плохого. А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», – сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.04.2022 11:52
Комментарии6
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 14:12

    Потому что это плагиат, первенство принадлежит падишаху: "судья продажная, козел ты"

    0
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 13:09

    Потому что ЭСКи поголовно Федуном куплены .

    2
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    Рейтинг: +13419

    NewLife > Barmaleushka 6 апреля, 14:14

    Если бы это было правдой, зюба был бы дисквалифицирован пожизненно, а Барриос и Ерохин получали бы красные в каждой игре.

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero > NewLife 6 апреля, 17:55

    Барриоса бьют чаще чем он, но судьи этого не видят....

    2
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    Рейтинг: +13419

    NewLife > portero 6 апреля, 18:47

    Это великий симулянт, ученик Паредеса.

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero > NewLife 6 апреля, 21:15

    утверждать не буду присмотрюсь... хотя сейчас настроение нет футбол смотреть... достало враньё "травителей, элиты и прочих упырей"

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