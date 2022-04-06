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  • Президент «Урала» Иванов: «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

Президент «Урала» Иванов: «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

6 апреля 2022, 11:52
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Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен тем, что комитет по этике РФС будет рассматривать его высказывание после матча с ЦСКА (2:2).

  • «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
  • Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
  • После игры Иванов назвал судей «козлами».

«Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.

Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье «молодец».

Я не говорил им ничего плохого. А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», – сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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NewLife
1649243540
Потому что это плагиат, первенство принадлежит падишаху: "судья продажная, козел ты"
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