Президент «Урала» Иванов: «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

Потому что это плагиат, первенство принадлежит падишаху: "судья продажная, козел ты"
Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен тем, что комитет по этике РФС будет рассматривать его высказывание после матча с ЦСКА (2:2).
- «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
- Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
- После игры Иванов назвал судей «козлами».
«Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.
Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье «молодец».
Я не говорил им ничего плохого. А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», – сказал Иванов.