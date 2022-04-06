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Корнетка: «Внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом»

Ларс Корнетка прокомментировал уход с поста руководителя по спорту и развитию «Локомотива».

«К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом». Хочу сказать большое спасибо прекрасным людям, с которыми работал здесь.

Я все еще верю в уникальный проект, который мы начали в «Локомотиве» и уверен, что Томас Цорн и другие топовые эксперты продолжат идти по правильному пути.

Эта команда невероятно сильная. У нее есть потенциал для успешного будущего», – сказал Корнетка.

  • В ноябре Корнетка сменил на этом посту Ральфа Рангника.
  • Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.
  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: Sports.ru

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06.04.2022 08:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +1034

    Artemka444 6 апреля, 01:37

    Гнать этого Цорна и его топовых экспертов!!!!

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