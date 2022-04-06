Корнетка: «Внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом»

Ларс Корнетка прокомментировал уход с поста руководителя по спорту и развитию «Локомотива».

«К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом». Хочу сказать большое спасибо прекрасным людям, с которыми работал здесь.

Я все еще верю в уникальный проект, который мы начали в «Локомотиве» и уверен, что Томас Цорн и другие топовые эксперты продолжат идти по правильному пути.

Эта команда невероятно сильная. У нее есть потенциал для успешного будущего», – сказал Корнетка.