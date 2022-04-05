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  • Малком: «Скажу честно, я сам удивлен, что показываю в этом сезоне такие цифры»

Малком: «Скажу честно, я сам удивлен, что показываю в этом сезоне такие цифры»

5 апреля 2022, 20:04
2

Вингер «Зенит» Малком высказался о своей игре в этом сезоне.

— К голам вы стабильно добавляете результативные передачи — их у вас тоже семь за последние полгода. Вам одинаково нравится забивать и ассистировать?

— Порой отдавать голевые мне нравится даже больше, чем отличаться самому, потому что я люблю видеть счастье на лице партнера по команде, забившего гол.

Скажу честно, я и сам немного удивлен, что в этом сезоне показываю такие цифры, но к его завершению рассчитываю увеличить эти показатели! Хотя, даже если ничего больше не забью, но мы при этом станем чемпионами, буду счастлив, потому что это самое главное.

  • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
  • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (2)
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Garrincha58
1649236490
40 миллионный игрок должен в каждом матче совершать результативные действия иначе на фиг его брали
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zigbert
1649241779
Неплохой результат но все же Малком далеко не Халк по своей игре.
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