Малком: «Скажу честно, я сам удивлен, что показываю в этом сезоне такие цифры»

Вингер «Зенит» Малком высказался о своей игре в этом сезоне.

— К голам вы стабильно добавляете результативные передачи — их у вас тоже семь за последние полгода. Вам одинаково нравится забивать и ассистировать?

— Порой отдавать голевые мне нравится даже больше, чем отличаться самому, потому что я люблю видеть счастье на лице партнера по команде, забившего гол.

Скажу честно, я и сам немного удивлен, что в этом сезоне показываю такие цифры, но к его завершению рассчитываю увеличить эти показатели! Хотя, даже если ничего больше не забью, но мы при этом станем чемпионами, буду счастлив, потому что это самое главное.