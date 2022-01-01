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«Интер» лидирует в борьбе за Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер».

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб лидирует в борьбе за 28-летнего аргентинца, который станет свободным агентом летом.

Представители «Интера» уже провели личную встречу с Дибалой, аргентинец оценивает ее положительно. Форвард «Ювентуса» также провел переговоры с «ПСЖ» по видеосвязи.

  • В этом сезоне Дибала забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
  • Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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