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Малафеев – о налоге на легионеров: «Клубы будут тщательнее выбирать иностранцев, чтобы они не занимали чужие места»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выступил за введения налога на легионеров в РПЛ.

«В налоге на легионеров, предусмотренном в новом формате лимита в будущем, есть смысл, на мой взгляд. Это как налог на роскошь, который увеличивается с каждым годом, имеет определенный тренд. Если ты хочешь иметь что-то сверх общепринятых норм, то за это надо платить.

Это может касаться и клубов, которые приобретают дорогого иностранного футболиста. Лично я не вижу ничего плохого в этом: с учетом дополнительных расходов сами клубы будут тщательнее выбирать легионеров.

Наши клубы будут отбирать игроков высокого уровня, чтобы они не занимали чужие места и делали российский футбол сильнее, были по-настоящему полезны. Такая проблема на сегодняшний день присутствует в российском футболе. Только с легионерами высокого уровня мы сможем добиться успехов в еврокубках.

Что касается нынешней ситуации с санкциями и положением РФС в международном футболе, думаю, она будет постепенно меняться, налаживаться и мы совсем скоро сможем радоваться успехам наших клубов в еврокубках и болеть за сборную России. Рано или поздно это обязательно произойдет», — сказал Малафеев.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 17 минут назад

    да уж кто то на этих налогах знатно руки нагреет

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    Рейтинг: +61345

    portero 1 час назад

    Тем кто выбирает важна сумма отката, а не касество лега...
    Вот зачем Зенит купил деревянного Альберто, Сантос его отпустил свободным агентом наверное непросто так...

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