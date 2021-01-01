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Захарян: «Легионеры остались в «Динамо» за счет нашего коллектива»

Полузащитник Арсен Захарян заявил, что легионеры «Динамо» останутся в клубе минимум до конца сезона.

«Наверное, за счет нашего коллектива. Думаю, не каждый хочет уходить из команды. Главный тренер тоже остается, все за ним подтягиваются. Нужно доиграть сезон, продолжить так, как мы начали.

Думаю, каждый понимает, что мы не просто так идем вторыми, с «Зенитом» боремся. На полпути оставлять, наверное, не стоит. До лета, думаю, легионеры точно остаются», — сказал Захарян.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 3 очка.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15205

    Cleaner 1 час назад

    Захарян, да скажи прямо, что легионеры остались в Динамо только из-за ТЕБЯ!..)))

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