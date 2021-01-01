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Бикфалви: «Меня никогда не звали в топ-клубы РПЛ»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви опроверг слухи, что им интересовались российские топ-клубы.

– Вашу фамилию много раз приписывали к ЦСКА, «Спартаку» и другим топ-клубам РПЛ. У вас были предложения от топ-клубов РПЛ?

– Нет, меня никогда не звали в топ-клубы РПЛ. Никто из них не интересовался мной. У меня есть агент, это его работа, а еще президент клуба.

– По меркам РПЛ вы – топовый игрок. Почему не ушли из «Урала»?

– Так получилось. Чувствую себя комфортно в «Урале», у меня тут семья. Меня любят фанаты, мне тут нравится.

Даже если сейчас был бы интерес или предложение, я бы отказался. Все-таки мне уже 34 года. Но физически я чувствую себя хорошо.

  • Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
  • В этом сезоне румын забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023-го.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:58
Комментарии3
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    Рейтинг: +13524

    Skull_Boy 1 час назад

    Тебя хотел взять Спартак только цену запросили в 5 млн и где этот герой лавочный называемый себя главным в клубе был послан на х_й

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    Рейтинг: +6935

    vladik12 > Skull_Boy 1 час назад

    Люди Гриши уже выехали за Вами.

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    Рейтинг: +5166

    Павелий 2 часа назад

    А я предупреждал, что те, кто кичатся и не по делу бахвалятся своими успехами над Спартаком получают от футбольного Бога сильно, много и в самый неподходящий момент.

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