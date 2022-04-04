Бикфалви: «Меня никогда не звали в топ-клубы РПЛ»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви опроверг слухи, что им интересовались российские топ-клубы.

– Вашу фамилию много раз приписывали к ЦСКА, «Спартаку» и другим топ-клубам РПЛ. У вас были предложения от топ-клубов РПЛ?

– Нет, меня никогда не звали в топ-клубы РПЛ. Никто из них не интересовался мной. У меня есть агент, это его работа, а еще президент клуба.

– По меркам РПЛ вы – топовый игрок. Почему не ушли из «Урала»?

– Так получилось. Чувствую себя комфортно в «Урале», у меня тут семья. Меня любят фанаты, мне тут нравится.

Даже если сейчас был бы интерес или предложение, я бы отказался. Все-таки мне уже 34 года. Но физически я чувствую себя хорошо.

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.

В этом сезоне румын забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023-го.

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