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РПЛ. «Динамо» благодаря пенальти обыграло в гостях «Краснодар», отставание от первого места – два очка

«Динамо» в 23-м туре РПЛ оказалось сильнее «Краснодара». Единственный гол с пенальти забил бывший полузащитник краснодарцев Даниил Фомин.

Динамовцы отстают от первого места на два очка. «Краснодар» идет шестым.

«Краснодар» прервал серию из четырех матчей без поражений.

«Динамо» четыре года не проигрывает «Краснодару».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фомин, 45+6 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников (Якимов, 46), Сперцян (Мацукатов, 75), Кривцов (Газинский, 29), Ильин (Окоронкво, 65), Олусегун (Манелов, 46).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Скопинцев, 89), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 76), Грулев (Макаров, 61).

Предупреждения: Кривцов, 9; Бородин, 23; Черников, 35; Мартынович, 39; Ионов, 90+5 – Бальбуэна, 21; Шиманьски, 53.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 16:00
Комментарии39
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    Рейтинг: +3095

    lordmrv 3 секунды назад

    Что то судьи все активнее начали ошибаться. Мож деньгу рубят? Чуют что ли что то?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +529

    KPCC-SPB 9 минут назад

    болелам Динамо должно быть стыдно за такие "победы" их команды

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6914

    vladik12 12 минут назад

    Держитесь, бычки. Мы с вами.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6914

    vladik12 13 минут назад

    А мы думали, что "Спартак" убивают...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6914

    vladik12 14 минут назад

    Да когда вы уже насытитесь, матрасы гребаные!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14937

    житель СПб 1 час назад

    Позор!

    7
    Ответить
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    Рейтинг: +1132

    Серёга Краснодарский 1 час назад

    Бандиты со свистком и на варе. Как уже надоело все это

    4
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    Рейтинг: +2205

    docndoc 1 час назад

    Судьи могут позволить себе такое только будучи уверенными в своей абсолютной безнаказанности. Это раз. Или выгода перевешивает возможное изгнание. Это два. Но здесь, очевидно, и первое, и второе..

    9
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    Рейтинг: +1042

    Беспонтий 2 часа назад

    потеряла стыд самая играющая команда с приходом феденьки
    ещё и бюро сухого подключили

    9
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    Рейтинг: +4501

    ySS 2 часа назад

    Кто мешал Краснодару играть в первом тайме также, как во втором?
    Однозначно, Сухой!)

    1
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