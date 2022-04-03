РПЛ. «Динамо» благодаря пенальти обыграло в гостях «Краснодар», отставание от первого места – два очка

«Динамо» в 23-м туре РПЛ оказалось сильнее «Краснодара». Единственный гол с пенальти забил бывший полузащитник краснодарцев Даниил Фомин.

Динамовцы отстают от первого места на два очка. «Краснодар» идет шестым.

«Краснодар» прервал серию из четырех матчей без поражений.

«Динамо» четыре года не проигрывает «Краснодару».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фомин, 45+6 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников (Якимов, 46), Сперцян (Мацукатов, 75), Кривцов (Газинский, 29), Ильин (Окоронкво, 65), Олусегун (Манелов, 46).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Скопинцев, 89), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 76), Грулев (Макаров, 61).

Предупреждения: Кривцов, 9; Бородин, 23; Черников, 35; Мартынович, 39; Ионов, 90+5 – Бальбуэна, 21; Шиманьски, 53.

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