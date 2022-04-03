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  • РПЛ. «Динамо» благодаря пенальти обыграло в гостях «Краснодар», отставание от первого места – два очка

РПЛ. «Динамо» благодаря пенальти обыграло в гостях «Краснодар», отставание от первого места – два очка

3 апреля 2022, 16:00
43

«Динамо» в 23-м туре РПЛ оказалось сильнее «Краснодара». Единственный гол с пенальти забил бывший полузащитник краснодарцев Даниил Фомин.

Динамовцы отстают от первого места на два очка. «Краснодар» идет шестым.

«Краснодар» прервал серию из четырех матчей без поражений.

«Динамо» четыре года не проигрывает «Краснодару».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фомин, 45+6 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников (Якимов, 46), Сперцян (Мацукатов, 75), Кривцов (Газинский, 29), Ильин (Окоронкво, 65), Олусегун (Манелов, 46).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Скопинцев, 89), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 76), Грулев (Макаров, 61).

Предупреждения: Кривцов, 9; Бородин, 23; Черников, 35; Мартынович, 39; Ионов, 90+5 – Бальбуэна, 21; Шиманьски, 53.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Зенит
Комментарии (43)
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portero
1648990985
Подлицаи вместе с козлом судьёй сделали три очка... С каждым днём смешнее и наглее судейки свистят...
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Из Твери Леха
1648991023
Интересно послушать трактовку всей этой братии судейской. Что на поле, что за мониторами.
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knikos
1648991076
Я вот думаю , смотреть дальше этот судейский беспредел в РПЛ ... Окуеть ... Высосанный из пальца пеналь для Понамо , и неназначение 100 процентного пенальти для Краснодара ... Даааааа ...
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MaxRnD
1648991083
Вот ещё один свистящий недоносок расчехлился. Сухой, деньги не пахнут ?
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docndoc
1648991158
Первый раз в жизни видел, как судья совместно с ВАР так откровенно убивал бы команду. Все всё видели. Нужно подключать следственные органы.
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Кронштадт65
1648991345
чистый беспредел, ментов тянут уже в открытую. Краснодар от души жаль
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Spirit_78
1648991634
Интересно, как теперь московские недоумки будут врать про то, что Зенит тащат к чемпионству?
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Беспонтий
1648992511
потеряла стыд самая играющая команда с приходом феденьки ещё и бюро сухого подключили
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docndoc
1648993136
Судьи могут позволить себе такое только будучи уверенными в своей абсолютной безнаказанности. Это раз. Или выгода перевешивает возможное изгнание. Это два. Но здесь, очевидно, и первое, и второе..
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житель СПб
1648994820
Позор!
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