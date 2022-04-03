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  • Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток. Он забил своему бывшему клубу «Краснодару»

Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток. Он забил своему бывшему клубу «Краснодару»

3 апреля 2022, 15:01
4

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Счет на 45+2 минуте открыл полузащитник гостей Даниил Фомин. Он реализовал пенальти.

Фомин забил 22-й пенальти в карьере на высшем уровне. Нереализованных попыток у него нет.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».
  • В «Динамо» он с 2020 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Фомин Даниил
Комментарии (4)
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nik55
1648988527
судьи одним помогают а других топят
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Муруал
1648988633
Пенальти даже близко не было!!! Смолов не упал в штрафной, следовательно не было должного контакта. А вне штафной он уже симулировал падение.
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portero
1648991443
Ладно бы если там намек на пенку был, а то просто за деньгу любимов придумал...
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Борисыч1
1649002361
Шикарный удар! Шансов у вратаря не было.
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