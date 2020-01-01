Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток. Он забил своему бывшему клубу «Краснодару»

Ладно бы если там намек на пенку был, а то просто за деньгу любимов придумал...
В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Счет на 45+2 минуте открыл полузащитник гостей Даниил Фомин. Он реализовал пенальти.
Фомин забил 22-й пенальти в карьере на высшем уровне. Нереализованных попыток у него нет.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
- Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».
- В «Динамо» он с 2020 года.
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