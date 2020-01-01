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Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток. Он забил своему бывшему клубу «Краснодару»

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Счет на 45+2 минуте открыл полузащитник гостей Даниил Фомин. Он реализовал пенальти.

Фомин забил 22-й пенальти в карьере на высшем уровне. Нереализованных попыток у него нет.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».
  • В «Динамо» он с 2020 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +61227

    portero 2 часа назад

    Ладно бы если там намек на пенку был, а то просто за деньгу любимов придумал...

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    Рейтинг: +1548

    Муруал 3 часа назад

    Пенальти даже близко не было!!! Смолов не упал в штрафной, следовательно не было должного контакта. А вне штафной он уже симулировал падение.

    1
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    Рейтинг: +6791

    nik55 3 часа назад

    судьи одним помогают а других топят

    2
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    Рейтинг: +3849

    tarasofka 3 часа назад

    настолько левые пенальти рисуют только в пользу спартака. а теперь и динаме.

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    Рейтинг: +15189

    Cleaner 3 часа назад

    Я ВЫКЛЮЧИЛ телевизор после назначения этого пенальти! Даже комментатор матча, услышав, что назначен пенальти, сказал следующее: ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ, Я СОЙДУ! Нарушение было в ПОЛУТОРА метрах от штрафной. Но ВАР с радостью назначил пенальти в ПОЛЬЗУ Динамо. А главный арбитр с той же РАДОСТЬЮ поставил на точку.
    ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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