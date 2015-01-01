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«Куда мне деть плечо? Вырвать?». В «Торпедо» недовольны судейством Кукуяна в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин выразил недовольство работой судьи Павла Кукуяна в матче 30-го тура ФНЛ против «Оренбурга» (0:1). На 43-й минуте игрок получил вторую желтую карточку.

«Вообще у нас в команде не принято обсуждать судейство, но тут… Первая желтая – было касание руки. Судья мне сказал: желтая показана, поскольку мяч летел в створ. Хотя на повторе видно, что в створ он полетел только после моего касания. Я не специалист, не знаю, как трактовать, но вот вторая рука – совсем не рука, а плечо. И на видео видно, что мяч попадает мне выше эмблемы на плече. Я не делал движения рукой, она прижата. Наоборот, уворачивался.

Очень расстроен. Это был ключевой эпизод. Спросил судью: «Куда мне деть плечо? Вырвать?». Но он меня убеждал: «Это рука», – сказал Енин.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15764

    paracetamol 53 минуты назад

    Хухуян разбушевался. Впрочем, зачем нам еще одна морковская команда в РПЛ?

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