«Куда мне деть плечо? Вырвать?». В «Торпедо» недовольны судейством Кукуяна в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин выразил недовольство работой судьи Павла Кукуяна в матче 30-го тура ФНЛ против «Оренбурга» (0:1). На 43-й минуте игрок получил вторую желтую карточку.

«Вообще у нас в команде не принято обсуждать судейство, но тут… Первая желтая – было касание руки. Судья мне сказал: желтая показана, поскольку мяч летел в створ. Хотя на повторе видно, что в створ он полетел только после моего касания. Я не специалист, не знаю, как трактовать, но вот вторая рука – совсем не рука, а плечо. И на видео видно, что мяч попадает мне выше эмблемы на плече. Я не делал движения рукой, она прижата. Наоборот, уворачивался.

Очень расстроен. Это был ключевой эпизод. Спросил судью: «Куда мне деть плечо? Вырвать?». Но он меня убеждал: «Это рука», – сказал Енин.

У «Оренбурга» на 49-й минуте забил экс-торпедовец Владимир Обухов.

«Оренбург» и «Торпедо» занимают в ФНЛ первые 2 места.

«Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.

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