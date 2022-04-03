Литвинов: «Непозволительно думать, что «Спартак» вылетит из РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не допускает, что команда вылетит. У нее в последних 13 встречах РПЛ две победы.
«Последние результаты «Спартака»? Все исходит от всей команды. Может, не везет.
О зоне стыков или вылета даже не думаем. Непозволительно думать, что «Спартак» вылетит», – считает Литвинов.
- Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
- «Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.
- Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»