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Литвинов: «Непозволительно думать, что «Спартак» вылетит из РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не допускает, что команда вылетит. У нее в последних 13 встречах РПЛ две победы.

«Последние результаты «Спартака»? Все исходит от всей команды. Может, не везет.

О зоне стыков или вылета даже не думаем. Непозволительно думать, что «Спартак» вылетит», – считает Литвинов.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • «Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 31 минуту назад

    Думать об этом не надо - играть и игру организовывать надо!

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    Рейтинг: +15764

    paracetamol 52 минуты назад

    Думать непозволительно, но придется. Такова жизнь!

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    Рейтинг: +80

    шахта Заполярная 1 час назад

    Думай не думай, посадят на вар кукуляков да ивановых и ......... Спартак для них как кость в горле.

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    Рейтинг: +13337

    NewLife 1 час назад

    Думать, вообще-то всегда надо (если есть чем).

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