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«Спартак»: «Сейчас стоит вопрос выживания российского футбола»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опасается за будущее российского футбола. По его мнению, стоит вопрос выживания.

– Будет ли дальше существовать «Спартак-2»?

– На этот счет мы ничего не говорили. Долгосрочных прогнозов никто не даст. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас вопрос стоит глобальнее – вопрос выживания нашего футбола. Надо спрашивать, выживет ли РПЛ в ее нынешнем виде.

  • УЕФА и ФИФА отстранили российский футбол от международного участия.
  • Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 12:02
Комментарии11
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    Рейтинг: +15148

    Cleaner 27 минут назад

    Пресс-атташе спартаковский, тебя должно беспокоить ТОЛЬКО ВЫЖИВАНИЕ Спартака. Тебя поставили отвечать только за свою команду. Так и расскажи, КАК Спартак будет жить дальше. Ведь всем понятно, что так, как сейчас Спартак жить не должен. Или он будет жить в ФНЛ.

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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 34 минуты назад

    Футбол - на то и великая игра, что никуда не денется! и вопрос надо правильно формулировать: выживут ли все дельцы от футбола, сохранятся ли шоу-зарплаты (имею ввиду, что с таких зарплат должны быть налоги, как от выигрыша в азартные игры - до 90%!)... Но почему нас это должно интересовать? Выскажу несколько спорное и парадоксальное предположение, что мне будет не менее интересно смотреть игру ребят с завода=воинской части=района, которые будут играть не за бабки, но по-настоящему, от сердца! И такая судьба футбола меня совсем не расстраивает.

    0
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    Рейтинг: +11280

    Вомбат 52 минуты назад

    Футбол, как таковой, никуда не денется, выживет. Ну а РПЛ в ее нынешнем виде тоже выживет, если спецоперация российских войск в соседней стране закончится в ближайшее время. А вот если она затянется на многие месяцы, то вряд ли, потому что госсодержание клубов придется серьезно уменьшить, а частные хозяева уйдут. Впрочем и большинству из нас в этом случае будет просто не до футбола.

    0
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    Рейтинг: +15764

    paracetamol 57 минут назад

    Если наш футбол и выживет, то только без свинарника, который его постоянно разрушает!

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    Рейтинг: +6678

    mamba9090909 1 час назад

    Вы о свинарнике побеспокойтесь, остальные о себе как нибудь сами побеспокоятся.

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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Вопрос даже более глобальный, где обещанное ..цать лет назад импортозамещение, выживать будут многие, благодаря бездарным вершителям...

    4
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    Рейтинг: +13337

    NewLife 1 час назад

    Правильнее было сказать: вопрос выживания частного российского футбола. Шобла на гос содержании, конечно, выживет.

    2
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    Рейтинг: +10005

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Эти очевидные вещи только частные клубы видят.
    Остальные "освоители" госбобла всегда ЗА любое решение властьдержащих.

    4
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    Рейтинг: +61110

    portero > Alekxei Z. 1 час назад

    Они всех без штанов оставят , но себе украдут всё....

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    Рейтинг: +688

    NIK32RUS > Alekxei Z. 1 час назад

    Федуна предупреждали, как и других олигархоф

    0
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    Рейтинг: +995

    Беспонтий 2 часа назад

    сейчас стоит вопрос выживания всего

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