«Спартак»: «Сейчас стоит вопрос выживания российского футбола»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опасается за будущее российского футбола. По его мнению, стоит вопрос выживания.

– Будет ли дальше существовать «Спартак-2»?

– На этот счет мы ничего не говорили. Долгосрочных прогнозов никто не даст. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас вопрос стоит глобальнее – вопрос выживания нашего футбола. Надо спрашивать, выживет ли РПЛ в ее нынешнем виде.

УЕФА и ФИФА отстранили российский футбол от международного участия.

Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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