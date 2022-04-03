«Спартак»: «Сейчас стоит вопрос выживания российского футбола»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опасается за будущее российского футбола. По его мнению, стоит вопрос выживания.
– Будет ли дальше существовать «Спартак-2»?
– На этот счет мы ничего не говорили. Долгосрочных прогнозов никто не даст. Посмотрим, что будет дальше.
Сейчас вопрос стоит глобальнее – вопрос выживания нашего футбола. Надо спрашивать, выживет ли РПЛ в ее нынешнем виде.
- УЕФА и ФИФА отстранили российский футбол от международного участия.
- Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»