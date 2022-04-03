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  • «Спартак»: «Сейчас стоит вопрос выживания российского футбола»

«Спартак»: «Сейчас стоит вопрос выживания российского футбола»

3 апреля 2022, 12:02
12

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опасается за будущее российского футбола. По его мнению, стоит вопрос выживания.

– Будет ли дальше существовать «Спартак-2»?

– На этот счет мы ничего не говорили. Долгосрочных прогнозов никто не даст. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас вопрос стоит глобальнее – вопрос выживания нашего футбола. Надо спрашивать, выживет ли РПЛ в ее нынешнем виде.

  • УЕФА и ФИФА отстранили российский футбол от международного участия.
  • Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2
Комментарии (12)
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Беспонтий
1648976853
сейчас стоит вопрос выживания всего
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NewLife
1648978459
Правильнее было сказать: вопрос выживания частного российского футбола. Шобла на гос содержании, конечно, выживет.
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portero
1648980114
Вопрос даже более глобальный, где обещанное ..цать лет назад импортозамещение, выживать будут многие, благодаря бездарным вершителям...
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mamba9090909
1648980525
Вы о свинарнике побеспокойтесь, остальные о себе как нибудь сами побеспокоятся.
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paracetamol
1648981088
Если наш футбол и выживет, то только без свинарника, который его постоянно разрушает!
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Вомбат
1648981389
Футбол, как таковой, никуда не денется, выживет. Ну а РПЛ в ее нынешнем виде тоже выживет, если спецоперация российских войск в соседней стране закончится в ближайшее время. А вот если она затянется на многие месяцы, то вряд ли, потому что госсодержание клубов придется серьезно уменьшить, а частные хозяева уйдут. Впрочем и большинству из нас в этом случае будет просто не до футбола.
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житель СПб
1648982486
Футбол - на то и великая игра, что никуда не денется! и вопрос надо правильно формулировать: выживут ли все дельцы от футбола, сохранятся ли шоу-зарплаты (имею ввиду, что с таких зарплат должны быть налоги, как от выигрыша в азартные игры - до 90%!)... Но почему нас это должно интересовать? Выскажу несколько спорное и парадоксальное предположение, что мне будет не менее интересно смотреть игру ребят с завода=воинской части=района, которые будут играть не за бабки, но по-настоящему, от сердца! И такая судьба футбола меня совсем не расстраивает.
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Vitaga
1648987461
ну привык он получать зарплату в Спартаке по 1-2 ляма. теперь корячится снижение. вот напасть! как тут выжить? надо трубить - мол футбол в России загнется...
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