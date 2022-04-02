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  • Малафеев: «Одоевский в перспективе не слабее Сафонова. 40 миллионов за Матвея – неадекватная цена»

Малафеев: «Одоевский в перспективе не слабее Сафонова. 40 миллионов за Матвея – неадекватная цена»

2 апреля 2022, 15:23
4

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость, что зимой «Краснодар» потребовал у петербургского клуба 40 миллионов евро за вратаря Матвея Сафонова.

«Сафонов – хороший вратарь, у которого есть отличные перспективы. Но в «Зените» есть Одоевский, который при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея.

Отдавать 40 миллионов евро, чтобы закрыть позицию вратаря, не стоит. Их можно потратить на полевых игроков, даже на несколько, которые усилили бы команду.

40 миллионов за Матвея – неадекватная цена. Кто даст гарантии, что игрок через три года не захочет уехать в Европу? Сложная сделка – если бы цена была меньше, то можно было бы рассмотреть, но всe должно быть сопоставимо.

За 40 миллионов надо покупать максимально состоявшегося вратаря, а Матвею ещe есть в чeм прибавлять», – считает Малафеев.

  • В этом сезоне Сафонов пропустил 19 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Малафеев Вячеслав Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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PAREVG.
1648907154
Зенит и Одоевский несовместимы. Зенит просто покупает нужного игрока, а кого-то ждать, когда заиграет, если заиграет - это не про них. Не вышло купить Сафонова, купят условного Лантратова. Но именно Россиянина, они легионерское место для очередного Малкома на вратаря не променяют.
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шахта Заполярная
1648907222
Прав малофеев, неадекватная цена за сафонова, нужно 50 мультов евро
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Skull_Boy
1648910688
А 40 млн за лавочника из Барселоны это адекватная значит
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portero
1648912846
Одоевский слабоват и врядли дотянет до Сафонова. Хотя Матвею безусловно есть куда расти...
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