Малафеев: «Одоевский в перспективе не слабее Сафонова. 40 миллионов за Матвея – неадекватная цена»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость, что зимой «Краснодар» потребовал у петербургского клуба 40 миллионов евро за вратаря Матвея Сафонова.

«Сафонов – хороший вратарь, у которого есть отличные перспективы. Но в «Зените» есть Одоевский, который при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея.

Отдавать 40 миллионов евро, чтобы закрыть позицию вратаря, не стоит. Их можно потратить на полевых игроков, даже на несколько, которые усилили бы команду.

40 миллионов за Матвея – неадекватная цена. Кто даст гарантии, что игрок через три года не захочет уехать в Европу? Сложная сделка – если бы цена была меньше, то можно было бы рассмотреть, но всe должно быть сопоставимо.

За 40 миллионов надо покупать максимально состоявшегося вратаря, а Матвею ещe есть в чeм прибавлять», – считает Малафеев.

В этом сезоне Сафонов пропустил 19 голов в 20 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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