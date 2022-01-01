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«Краснодар» зимой потребовал у «Зенита» 40 миллионов за Сафонова («РБ Спорт»)

«Зенит» во время зимнего трансферного окна контактировал с «Краснодаром» по поводу трансфера вратаря Матвея Сафонова.

Южане сообщили, что минимальная цена на воспитанника клуба – 40 миллионов евро.

Петербургский клуб такие условия не устроили, поэтому переговоры были завершены.

Есть вероятность, что летом «Краснодар» и «Зенит» возобновят диалог о сделке с учетом изменившейся финансовой ситуации в РПЛ.

  • В этом сезоне Сафонов пропустил 19 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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