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  • «Краснодар» зимой потребовал у «Зенита» 40 миллионов за Сафонова («РБ Спорт»)

«Краснодар» зимой потребовал у «Зенита» 40 миллионов за Сафонова («РБ Спорт»)

2 апреля 2022, 10:49
5

«Зенит» во время зимнего трансферного окна контактировал с «Краснодаром» по поводу трансфера вратаря Матвея Сафонова.

Южане сообщили, что минимальная цена на воспитанника клуба – 40 миллионов евро.

Петербургский клуб такие условия не устроили, поэтому переговоры были завершены.

Есть вероятность, что летом «Краснодар» и «Зенит» возобновят диалог о сделке с учетом изменившейся финансовой ситуации в РПЛ.

  • В этом сезоне Сафонов пропустил 19 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1648890496
Ну с учетом лимита была адекватная цена, игрока который закроет вратарскую позицию на долгие годы, теперь в гаше время цена наверно еще поднялась.
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ySS
1648890984
Странно, гаспром зажал свои копейки..?
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Беспонтий
1648891635
чирик и по рукам
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portero
1648894807
ну Галицкий хватанул сильно...четвертак может и заплатили, а здесь это прозвучало как пошли подальше....
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Fju-2
1648956102
В итоге за 50000 рублей транзитом через Рубин возьмут)
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